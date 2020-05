A Bahia registrou um forte aumento na demanda por seguro de vida. O volume de contratação deste tipo de plano subiu 61% no estado no primeiro trimestre de 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019, segundo levantamento realizado pela MAG Seguros. “Sem dúvida alguma as pessoas estão mais conscientes sobre planejamento financeiro e sobre o seu futuro, principalmente em momentos de crise”, explica João Manoel Rezende, superintendente da MAG Seguros na Bahia.