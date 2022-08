Magnaghi Aeronautica (MAGroup) apresenta suas ‘cartas’ frente à crise econômica de 2022

A economia global está prestes a enfrentar mais uma recessão que promete afetar fortemente todas as nações. Crises de todos os tipos, como a guerra da Ucrânia, a alta dos preços, escassez de matérias-primas e a mais que conhecida pandemia do novo coronavírus têm trazido incertezas para todos. Em Portugal, mesmo com um fio de esperança com a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), as coisas parecem caminhar para a tão temida recessão nos próximos meses.

Mas está longe de ser exclusividade da economia portuguesa enfrentar uma estagnação. Economias de todo o mundo devem passar pelo mesmo, incluindo a italiana, berço da Magnaghi Aeronautica (MA Group), empresa especializada na concepção, certificação, produção e posterior comercialização de sistemas de engrenagens de aterragem, equipamentos, sistemas e instalações hidráulicas para uso aeroespacial.

A empresa de mais de 70 anos de história leva a excelência italiana ao mundo. Liderada por seu CEO, Paolo Graziano, a companhia espera usar como trunfo sua excelência Made in Italy para diminuir os efeitos de uma iminente crise ainda mais profunda.

“O segredo é a engenhosidade italiana, uma qualidade que outrora engrandeceu o nosso país, que faz parte da nossa tradição e que hoje representa os seguidores. É graças à combinação da engenhosidade, competências técnicas e investigação tecnológica que, uma empresa de média dimensão como a nossa, compete com empresas americanas ou chinesas muito maiores”, afirma.

Graziano comenta que eventos globais, como a guerra da Ucrânia, além da mencionada crise proporcionada pela Covid-19, afetam diretamente a economia mundial, o que inclui a Magnaghi Aeronautica (MA Group). “O setor de A&D já estava em uma situação complexa devido aos impactos decorrentes da Covid-19 e a guerra na Ucrânia está de fato introduzindo mais questões críticas no mercado e na cadeia de suprimentos global”.

Para o CEO da empresa italiana, a crise econômica passa pelo aumento dos preços gerais, incluindo energia, mão de obra e matérias-primas. “Esperamos fortes aumentos nos custos de produção e mudanças na demanda e um aumento nos prazos de aquisição”, comenta. “A situação depende da situação geopolítica e esperamos voltar em breve para poder trabalhar com mais serenidade sob esse ponto de vista”, completa, sobre os motivos que levam à atual crise econômica global.

A qualidade do serviço oferecido e o comprometimento das equipes da Magnaghi Aeronautica (MA Group) são peças-chave para superar o cenário de incertezas. “O capital humano é fundamental para nós: afinal, a tecnologia sem a competência do técnico para supervisioná-la é inútil. Temos não só tecnologias e processos de engenharia que representam o estado da arte no nosso setor, mas também técnicos altamente qualificados, que conheço perfeitamente e em quem tenho absoluta confiança”, destaca.

Toda crise gera novas oportunidades

A crise econômica não impediu o MA Group de liderar projetos inovadores no setor da aeronáutica. Recentemente, o grupo assinou um contrato para desenvolver, fabricar e qualificar as estruturas do nariz e do trem de pouso principal para o Lilium Jet.

"Estamos muito honrados e orgulhosos de ter a Lilium entre nossos clientes. Compartilhamos da visão da Lilium sobre o enorme potencial do segmento de Mobilidade Aérea Urbana, que levará a uma nova era do transporte comercial, know-how, investimentos, ativos e habilidades, antecipando as demandas e necessidades do mercado, trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes a fim de integrar nossas soluções em seus programas", disse Giorgio Iannotti, vice-presidente Sênior de Negócios e Desenvolvimento de Produtos do MA Group.

As boas notícias vão além: em 2022, a gigante italiana foi reconhecida como Top Employer na Itália. Os fatos mostram que, apesar da crise econômica global, a Magnaghi Aeronautica (MA Group) segue firme em seus projetos, visando sempre oferecer o que há de melhor no ramo da aeronáutica para todo o mundo.

MA Group entra no mercado aeroespacial do Reino Unido

A Magnaghi Aeronautica (MA Group), fornecedora líder de sistemas de trem de pouso e componentes compostos de aeroestrutura para helicópteros e plataformas de aeronaves de médio porte, anunciou a aquisição da Five Valleys Aerospace, um fabricante de peças usinadas e fornecedor de tratamentos de superfície para a indústria aeroespacial.

A ação marca a entrada do MA Group no mercado aeroespacial do Reino Unido e é o mais recente marco na evolução da empresa sediada na Itália. Sob a liderança de Paolo Graziano, CEO do Grupo, a empresa expandiu sua presença global significativamente na última década, com escritórios e uma presença industrial no Brasil e nos Estados Unidos.

