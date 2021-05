Magnata pede desculpa após show com aglomeração: 'Às vezes é desesperador'

O cantor Bruno Magnata, da banda La Fúria, publicou vídeos pedindo desculpas por ter se apresentado em um evento sem autorização e que causou aglomeração em uma boate em São Cristóvão. Ele afirmou que "às vezes é desesperador" estar quase dois anos sem trabalhar e acabou aceitando o convite, acrescentando que isso não justifica o erro.

"Confesso que às vezes é desesperador, sabia? Você não tem noção do que é ficar quase 2 anos sem trabalhar. A gente sai na rua e vê ônibus lotado, fila de banco, a própria política que aconteceu. E a gente recebe convite para ganhar um trocado, poder pagar as contas, comprar comida... A gente não tem saída", explicou. "Mas enfim, isso não vem ao caso, não justifica também o erro. O convite que eu fui cantar, para ganhar um dinheiro, pagar minhas contas. Tem tempo que a gente não trabalha. Peço desculpas para geral", afirmou.

O cantor conclui a mensagem pedindo que o poder público não esqueça da classe artística. "Peço que as autoridades que olhem pela classe da música, que tá todo mundo sofrendo, quase 2 anos sem trabalhar. A gente tem que se virar. Não justifica o erro", reafirmou.

Festa com aglomeração

Mais um evento com aglomeração e desrespeito à lei foi registrado na noite desta segunda-feira (24), em Salvador. Uma apresentação musical reuniu pessoas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social em uma casa de shows no bairro de São Cristóvão. O local não tinha alvará de autorização para atividade sonora.

Imagens que circulam nas redes sociais, divulgadas pela TV Bahia, mostram dezenas de pessoas aglomeradas em um espaço fechado, formando uma pista de dança em frente ao palco que, em um determinado momento, reúne até oito pessoas, entre cantores e instrumentistas.

O caso aconteceu no espaço chamado Índio Top Show. A festa teve participação do cantor Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria. O evento também teve apresentação de um cantor conhecido como "Cowboy do Pagode".

Os eventos estão proibidos para todas as cidades da Bahia, independentemente do número de participantes, por meio de decreto do governo.

A última atualização de decreto, publicada no Diário Oficial do Estado deste domingo (23), diz que “eventos e atividades que envolvam aglomeração de pessoas continuam proibidos em toda a Bahia, independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados. Segue suspensa a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de participantes”.

Essa não é a primeira festa com aglomeração que o espaço de festas promove. No perfil do índio Top Show nas redes sociais, um card de divulgação, de fevereiro deste ano, anuncia uma festa com ingressos promocionais para os 100 primeiros clientes. A publicação foi apagada.

Divulgação de outra festa no local, realizada em fevereiro (Foto: Reprodução/TV Bahia)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) divulgou uma nota sobre o caso, afirmando que notificou, nesta terça-feira (25), o estabelecimento Índio Top Show, para cumprir todos os protocolos de funcionamento e não realizar nenhum tipo de atividade sonora sem o devido alvará de autorização. "Em caso de não atendimento à notificação, o estabelecimento poderá ser interditado", diz o comunicado.