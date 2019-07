Foto: Reprodução

Parece que um dos casais mais amados da música sertaneja chegou ao fim. Maiara, irmã Maraisa, apagou as fotos com Fernando, da dupla com Sorocaba, no Instagram e deixou os fãs preocupados.

Além disso, ambos deixaram de se seguir na rede social nesta segunda-feira (29).

No perfil do cantor, as fotos dos dois ainda aparecem, mas ele publicou um vídeo instigante cantando 'Evidências' e ainda legendou com o trecho “quando digo que deixei de te amar”.