Maiara e Maraisa pagaram R$ 150 mil a ex-BBB para perder peso

As dupla sertaneja Maiara e Maraisa perdeu, ao todo, 18 quilos em dois meses graças a uma alimentação 100% natural, sem carne vermelha, álcool e açúcar, mas com direito a extravagâncias gastronômicas como mousse de chocolate, além de risoto e camarão.

Para operar o milagre, uma figura bem conhecida e um preço bem salgado. Segundo o colunista Leo Dias, a ex-BBB Mayra Cardi e sua equipe cobraram R$ 150 mil para fazer a dieta nas irmãs dar certo.

A equipe de Mayra envolve um nutricionista e um chef particular, além da orientação fitness e motivacional da própria ex participante do reality show da Globo.

Mayra fez uma postagem em seu Instagram comentando o caso das irmãs sertanejas. "Todos nos perguntam como conseguimos em tão pouco tempo. Parabéns @secavocerenove foram 11Kg da @maiara e 7kg da @maraisa parabéns a nossa equipe porreta que ajudaram essas deusas ficarem mais deusas em 2 meses, agora mais saudáveis e mais felizes para elas mesmas, obrigada por estarem dispostas a fazer diferente dessa vez, cuidando de dentro para fora do corpo de vocês, afinal é assim que deve ser uma verdadeira transformação", comenta a ex-BBB.

"Nós não usamos remédios em nenhuma cliente e com elas não seria diferente, preferimos usar somente amor e comida de verdade. Obrigada por se dedicarem meninas e confiarem no nosso trabalho! Sem a dedicação de vocês isso não seria possível!", conclui ela na postagem.

Além da dupla sertaneja, Mayra também já foi responsável pelo emagrecimento de outras celebridades como Anitta e Sorocaba (da dupla com Fernando), além do humorista Fábio Porchat.