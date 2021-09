Maior avião comercial do mundo volta a voar para o Brasil

A companhia aérea Emirates anunciou o retorno da operação do Airbus A380, a maior aeronave de passageiros do mundo, no Brasil. Os voos, que estavam suspensos por conta da pandemia da covid-19, voltam ao país no dia 31 de outubro.

Com voos diários entre São Paulo e Dubai, a aeronave de dois andares retorna ao Brasil depois de mais de um ano.

"Com o aumento das taxas de vacinação e a flexibilização dos protocolos de viagens internacionais, cada vez mais brasileiros querem voltar a viajar depois de quase dois anos", disse Stephane Perard, gerente nacional da Emirates no Brasil.

Com espaço para até 853 passageiros, o A380 tem 72 metros de comprimento e pesa mais de 276 toneladas.