Maioria dos leitores do CORREIO prefere Carnaval na Barra do que na Boca do Rio

A maioria dos leitores do CORREIO prefere que os trios carnavalescos continuem saindo no circuito Barra-Ondina, ao invés de migrarem para um novo circuito na região da Boca do Rio.

Em pesquisa feita no Twitter do jornal, com quase 1,5 mil votos, 71,9% se mostraram favoráveis ao circuito do jeito que está. Outros 28,1% acreditam que uma mudança seria positiva e melhor do que o cenário atual.

Nas redes sociais dos jornais, muitos comentários apaixonados foram feitos sobre o tema. "É inaceitável essa mudança, ela não mexe só com a cultura, com a história, ela mexe com o turismo entre outras coisas. Enfim, não aceito de jeito nenhum!", escreveu um leitor. Outros consideraram que a proximidade da Barra com o circuito do Campo Grande é essencial para o Carnaval. "Quantas vezes eu não começava no Campo Grande e depois descia pra Barra?". Uma leitora afirmou que não se deve mexer em "time que está ganhando", destacando que o circuito Dodô é o "melhor do Carnaval".

Na contramão, teve quem avaliou que uma mudança seria boa. "O circuito Barra-Ondina ficou pequeno demais. Pra quem mora no bairro também é péssimo. É preciso realmente buscar outras alternativas", considerou uma leitora. "Muito bom viabilizar esse projeto , já antigo. Preserva a Barra e incrementa uma região mais espaçosa ", comentou outra.

A possibilidade de mudança dos trios do circuito Barra-Ondina para a região da Boca do Rio é estudada pela prefeitura de Salvador e pelo Comcar. O CORREIO quer saber sua opinião. Qual circuito seria melhor? — Jornal Correio (@correio24horas) June 8, 2022

Leia também

Carnaval de 1992 teve a transformação da Barra-Ondina em circuito oficial

Teve quem sugerisse que se usasse os dois circuitos. A ideia, de fato, não é terminar com o Barra-Ondina, mas haveria uma mudança substancial, já que o circuito só ficaria com fanfarras. O Barra-Ondina entrou oficialmente para a folia baiana em 1992.

"Há mais de 10 anos, a gente discute a possibilidade de criação de um terceiro circuito, e a orla tem sido um dos lugares preferidos e mais estudados, e agora essa discussão voltou com mais força. Os grandes equipamentos e estruturas eletrônicas iriam para a orla, e a Barra ficaria com circuitos alternativos, que caibam no bairro", disse Joaquim Nery, presidente do Conselho do Carnaval (Comcar).

O representante reforça que os motivos da mudança se explicam devido a uma questão de espaço e quantidade do público, que aumentou nos últimos anos. Os estudos já começaram a ser feitos, e a previsão é de que, até agosto, a decisão seja tomada.

"Nos últimos carnavais, a gente tem percebido o esgotamento do espaço urbano da Barra, a cidade cresceu e o espaço tem suas limitações. Estamos propondo uma discussão com todos os atores do carnaval, de blocos à Polícia Militar, para que cheguemos a um denominador comum".

Falando ao Bnews, o prefeito Bruno Reis disse que a região da Boca do Rio vai ganhar um calçadão, entre outras intervenções viárias. "Surge uma nova Barra na cidade e há possibilidade de um Carnaval aí", afirmou.

Diz ainda que isso é fruto do aumento na população da cidade. "É natural que o espaço fique limitado. Ou agora, ou no futuro, terá que surgir uma nova área da cidade que tenha condições de receber o carnaval".