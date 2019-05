Mais 12 agências dos Correios serão fechadas na Bahia até julho

Mais 12 agências dos Correios na Bahia serão fechadas até o dia 5 de julho deste ano. Ao todo serão 161 unidades no país que encerrarão as atividades. A empresa estatal informou, em nota, que os serviços ofertados nas agências afetadas migrarão para unidades próximas. A medida, segundo informa os Correios, dá sequência ao processo de readequação da rede de atendimento iniciado em 2018.

"O atendimento será absorvido por outras agências próximas, sem prejuízo da continuidade e da oferta de serviços e produtos. As unidades que serão desativadas ocupam imóveis alugados e estão sombreadas por outras", diz a nota. Os empregados dessas agências serão transferidos para outras agências ou poderão optar pelo reenquadramento de atividade, informou a empresa.

Atualmente, os Correios possuem cerca de 11 mil pontos de atendimento em todo o país e é a única empresa pública presente em mais de 5.500 municípios brasileiros. "A iniciativa tem, dentre outros objetivos, assegurar maior produtividade e garantir unidades rentáveis, sem comprometer, no entanto, a universalização dos serviços postais".

Em outubro do ano passado, quatro agências dos Correios foram fechadas na Bahia. Três delas funcionavam em Salvador: Baixa dos Sapateiros, aeroporto e Pituba. A quarta atingida ficava em Ilhéus, a agência do Malhado. Na ocasião, foram 41 agências fechadas em 15 estados. Na época, a estatal também alegou que as unidades desativadas funcionavam em imóveis alugados, localizadas muito próximas a outras agências (menos de dois quilômetros) e não geravam lucros.

Confira as unidades que serão fechadas na Bahia:

Agência Capuchinhos - Feira de Santana

Agência Itabuna - Itabuna

Agência Santa Cruz do Oeste - Luís Eduardo Magalhães

Agência Campo Grande - Salvador

Agência Estrada da Liberdade - Salvador

Agência Fórum Ruy Barbosa - Salvador

Agência Mercado Modelo - Salvador

Agência Terminal Rodoviário - Salvador

Agência Universidade Federal da Bahia - Salvador

Agência Pituba - Salvador

Agência Tribunal Regional do Trabalho - Salvador

Agência Bairro Departamento - Vitória da Conquista