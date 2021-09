Mais 15 dinossauros serão instalados em parque no Stiep, diz Bruno Reis

Mais dinossauros serão colocados no parque da Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, anunciou o prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (21). Ele afirmou que as peças serão doadas por um empreendimento comercial como contrapartida à prefeitura de Salvador.

"São algo em torno de mais uns 15. Mas tem dinossauros enormes", disse Bruno, durante evento no Cabula na manhã de hoje. "Vão como contrapartida doar à prefeitura e vamos fazer a implantação. Vamos melhorar o parque, que já está muito bom, da Lagoa dos Dinossauras. Vamos ter o parque mais bonito do Brasil", prometeu. A expectativa é que a instalação aconteça em 15 dias.

O parque já recebe visitantes novamente desde meados de julho, após quatro meses de suspensão por conta da pandemia. A Lagoa dos Dinossauros foi inaugurada pouco antes da pandemia começar e chegou a registrar 35 mil visitantes em um único mês. Atualmente, os equipamentos, administrados pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), estão liberados para funcionar de segunda a sábado, inclusive nos feriados.

Para visitar a Lagoa dos Dinossauros é preciso agendamento. De acordo com informações da Secis, são disponibilizadas 100 vagas por horário, ao longo da semana, das 8h às 17h. O agendamento pode ser feito no site lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br.

O parque resulta da requalificação da Lagoa dos Frades, localizada no Stiep. De acordo com a prefeitura, duas das réplicas são de Tiranossauro Rex, com aproximadamente cinco metros de altura e nove metros de comprimento cada. As demais estão distribuídas em seis réplicas de Velociraptor, duas de Dilofossauro, uma de Dilofossauro Sinensis, uma de Braquiossauro, uma de Pteranodonte e um Anquilossauro. As réplicas, de tamanho real, emitem som com a aproximação das pessoas, por meio de um sensor de presença e aplicativo.