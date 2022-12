Mais 22 ônibus são entregues para o BRT de Salvador

Salvador recebeu 22 novos ônibus para rodar no BRT e deu início às obras do terminal de eletrocarga do sistema, que funcionará ao lado da Estação Rodoviária, nesta sexta-feira (23). Os detalhes foram apresentados em evento no Centro de Controle Operacional (CCO) BRT Salvador, na Avenida Barros.

Os 22 novos ônibus adquiridos entrarão em operação após a entrega da estação Pituba, que está em fase final de obras e deverá ser inaugurada em janeiro de 2023. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que agora a frota conta com 44 veículos e que esse investimento ajuda a enfrentar a crise no setor de transporte.

"Salvador avança para ser uma das capitais do Brasil com melhor desempenho em eletromobilidade, e esse investimento vem ajudar a enfrentar o desequilibro no sistema, principalmente por conta dos custos. Hoje a gente fica feliz por poder fazer uma entrega tão importante nesse momento de crise do transporte público no país", afirmou, o prefeito.

Bruno destacou ainda que o uso do transporte elétrico causa menos danos ao meio ambiente. "O pleno funcionamento do sistema prevê 210 ônibus, sendo 30% elétricos, o que reduz os gases do efeito estufa, não provocam ruídos e oferecem mais conforto. Salvador vem dando sua contribuição para ajudar no enfrentamento ao aquecimento global", finalizou.

Todos os novos ônibus têm ar condicionado. Eles estão no pátio da garagem do CCO, mas a previsão é de que entrem em operação em janeiro. Até a manhã desta sexta-feira, o sistema havia realizado cerca de 28 mil viagens, percorrendo 152 quilômetros, transportando 726 mil passageiros em velocidade média de 26 km/h.

O titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, explicou que dos 24 veículos entregue, nesta sexta-feira, 18 são a diesel e quatro elétricos.

“Quando a Estação Pituba for inaugurada, em janeiro, o tempo de operação será ampliado, hoje é das 6h às 22h, e vai passar a ser das 5h às 0h. Estamos com uma linha operando no BRT, com 12 ônibus. Quando a próxima estação for entregue o número de linhas também será ampliado”, afirmou.

Ele frisou que a cidade recebeu 170 novos ônibus em 2021, e mais 170 serão entregues até março de 2023. A meta da prefeitura é concluir todo o BRT até outubro de 2023.

Terminal

A Estação Rodoviária foi escolhida como local para instalar o terminal de eletrocarga por conta da alta demanda registrada nessa região. A estrutura será de uso exclusivo dos ônibus elétricos do modal e a prefeitura promete que será a maior do tipo no Brasil, tendo capacidade de carregar até 20 ônibus simultaneamente. A carga total de cada veículo leva cerca de três horas para ser concluída.

O gerente comercial da Eletra, empresa responsável pela tecnologia, Silvestre Sousa, explicou que após a implantação do terminal será realizado um período de 90 dias de operação assistida. A organização está desenvolvendo projetos similares em São Paulo (SP) e Vitória (ES), mas nessas cidades o processo para implantação ainda está em andamento.

“O terminal permite que os ônibus façam seu comportamento dentro do próprio terminal, usando o horário do café e almoço do motorista para recarga. Assim, os ônibus não vão necessitar de muitas baterias, diminuindo o peso e aumentando a economia e a vida útil das baterias, usando o sistema de forma inteligente”, explicou.

Ele destacou também que os ônibus não precisarão se deslocar até uma das garagens para conseguir repor as baterias, como acontece com os modelos convencionais que precisam abastecer, economizando tempo, recursos e provocando menos danos ao meio ambiente. A previsão de conclusão do Terminal de Eletrocarga é maio de 2023.