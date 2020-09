Mais 6 varas de trabalho vão receber audiências presenciais em Salvador

Mais seis varas de trabalho vão retomar gradualmente as atividades presenciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Regiao (TRT5-BA). A decisão, divulgada no Diário da Justiça da terça (22), inclui no projeto-piloto de retorno as 13ª e 20° Varas do Trabalho de Salvador, a partir de 5 de outubro; as 16ª e 37ª Varas do Trabalho de Salvador, a partir de 19 de outubro; e as 6ª e 24ª Varas do Trabalho de Salvador, a partir de 26 de outubro.

A retomada presencial começou na segunda (21) e segundo o TRT5 aconteceu de maneira tranquila. Houve audiências de instrução nas 1ª e 26ª Varas do Trabalho de Salvador, no térreo do Fórum do Comércio, em turnos alternados. A presidente do TRT5-BA, desembargadora Dalila Andrade, esteve no prédio para acompanhar a abertura dos trabalho. Ela disse que a partir da observação desse projeto-piloto o tribunal "vai avaliar a expansão da pauta presencial para outros fóruns no interior do estado."

Segundo a desembargadora, os métodos virtuais usados durante a pandemia tiveram "ótimos resultados" e os procedimentos devem ser mantidos mesmo com o retorno.

Acesso limitado

Nessa fase do projeto-piloto da retomada, o acesso ao Fórum é permitido somente a pessoas com audiências marcadas, e 20 minutos antes do evento. As audiências ocorrem em dois turnos. Não são prestados nas unidades situadas no Fórum os serviços de informações processuais, pagamentos, desarquivamento e atendimento em geral, mantido exclusivamente de forma telepresencial (clique aqui para ver a lista de contatos).

Para o acesso e a circulação no Fórum são exigidos o uso adequado de máscaras e o respeito ao distanciamento social. Há medição da temperatura corporal na entrada, com termômetro eletrônico apontado para a testa, sendo vedada a passagem de quem tiver temperatura superior a 37,5 ºC.