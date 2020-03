Mais cinco cidades terão rodoviárias fechadas na Bahia; número chega a 34

Mais cinco cidades baianas vão entrar na lista do transporte intermunicipal suspenso. Decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (31) entra em vigor nesta quarta (1º) e manda fechar as rodoviárias de Itagibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca e Dias D’Ávila. Nestes locais, o transporte intermunicipal fica suspenso até o próximo dia 5 de abril, como medida para conter a contaminação por coronavírus.

Atualmente, 34 cidades estão contempladas com esta medida: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz, Itaparica, Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Correntina, Entre Rios, Jequié, Brumado, Conceição do Jacuípe, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Nova Soure, São Domingos, Canarana, Ipiaú, Itagibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca, Dias D’Ávila.

A determinação suspende a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans nesses municípios. Os ônibus interestaduais também não podem circular na Bahia até o próximo domingo.