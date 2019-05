Mais de 100 lojas de shoppings vendem produtos sem impostos nesta quinta; veja lista

Quem for às compras em Salvador nessa quinta-feira (30) vai encontrar, pelo menos, 180 lojas vendendo todos os produtos com descontos de 20% a 40%. É que a capital baiana entra na mobilização nacional contra a alta carga tributária do país. Há mais de cem estabelecimentos do Shopping da Bahia e do Shopping Barra que aderiram à campanha e terão produtos vendidos com isenção total de impostos.

Há também pontos de venda fora dos centros comerciais participando, a exemplo do Boteco do Caranguejo, Rancho do Bolo, Bravo Burguer e o parque Big Jump.As lojas estarão com produtos e serviços comercializados sem impostos, e haverá um ato com a presença do impostossauro – dinossauro que simboliza a campanha do Dia Livre de Impostos e representa o impacto destruidor dos impostos sobre o poder de consumo.

Os estabelecimentos participantes da 13ª edição do Dia Livre de Impostos estarão devidamente sinalizados com balões, tags e adesivos da campanha. A ação é coordenada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Salvador, órgão integrante da CDL Salvador. A ação, Dia Livre de Imposto (DLI), está em sua 13ª edição e ocorre simultaneamente em mais de 90 cidades em todo o território nacional.

“Estamos em mais uma edição desta campanha importante para conscientizar a população e também os poderes públicos sobre esse tema. Como as lojas que aderiram à campanha retiram os impostos do preço dos produtos selecionados, o consumidor vai poder economizar nas compras uma média de 20% a 40% nos valores dos produtos. Ressaltamos que o valor referente ao imposto será devidamente pago pelos lojistas participantes da campanha”, afirma o presidente da CDL Jovem de Salvador, Bruno Thomaz.

A data de 30 de maio, segundo os organizadores, é para sinalizar o fato de que o brasileiro trabalha o equivalente a cinco meses só para pagar impostos. Um dos pontos de destaque da campanha é a participação de dezenas de lojas comercializando produtos e serviços sem o valor dos impostos para chamar a atenção para a quantidade excessiva de taxas pagas em cada compra, onerando comerciante e por consequência o consumidor.

Para a gerente de marketing do Shopping da Bahia, Mayara Diniz, a data pode ter efeito positivo nas compras de uma forma geral, já que o cliente terá opções de diversos segmentos, incluindo alimentação. “A grande variedade de produtos e segmentos deve gerar um aquecimento geral em vendas, transformando o Dia Livre do Imposto em mais uma data importante para o nosso calendário de varejo”.

Confira as lojas do Shopping Barra:

BB básico 1+1 Água Marinha Algazarra Andare Antônius Aquaroma Arezzo Arte em papel Avatin Bel Salvador Bibi Castro’s Charlot Charlotte Chehade D zum Delyrium DINNI Elementais Felissa Flora Granado GREGORY Hering Hope Ivan joias L’occitane Lacoste Leão de ouro Loccitane provence LoreJoais Lupo Magic Shoes Mahalo Mahogany Meia Malha Mix Jardim MR. CAT Multicoisas Papel e cia Piscuila Puket Sérgios Sigma Singu Labs/ Singular Pharma Sonho dos Pés Teashop Tip Top Trinco Tyrol UV. Line

Confira as lojas do Shopping da Bahia: