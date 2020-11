Mais de 200 kg de maconha prensada são apreendidos em Itabuna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 203 kg de maconha prensada, na manhã desta quinta-feira (26), em Itabuna. A ação foi feita em apoio a Polícia Civil através da 6ª COORPIN em Itabuna. O material era transportado no interior de um carro Fiat/Siena.

A apreensão aconteceu após os agentes da PRF receberem a solicitação da Polícia Civil para intensificar a fiscalização nas rodovias da região Sul do estado, com o objetivo de identificar e interceptar um veículo que estaria sendo utilizado no transporte de drogas entre a capital baiana e Itabuna.

Por volta das 7h30, as equipes conseguiram localizar o veículo em um trecho urbano da cidade. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor fugiu e abandonou o veículo na via. Após verificação no interior do automóvel, foram encontrados quatro sacos contendo aproximadamente 50kg de maconha prensada em cada um. A droga estava envolta em fitas adesivas.

De acordo com as informações levantadas pelos policiais, a maconha teria saído de Salvador a abasteceria Itabuna e outras cidades da região Sul da Bahia. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciaria local.