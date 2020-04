Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com a covid-19 no mundo

O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo segue crescendo em enormes proporções. Atualmente, já são mais de 2,5 milhões de pessoas diagnosticadas com a covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hokpins (EUA). Isso significa um crescimento na quantidade de diangósticos de 250% em apenas 19 dias.

Em 2 de abril, 1 milhão de pessoas tinham sido confirmadas com o vírus no planeta. Em 13 dias, em 15 de abril, o número de infectados dobrou e chegou a 2 milhões. E, agora, são 2,5 milhões. Se seguir esse ritmo, até o fim do mês, o mundo já terá 3 milhões de casos confirmados.

Os primeiros relatos do novo coronavírus surgiram na China em dezembro de 2019. No dia 6 de março de 2020, os países, todos somados, alcançaram os 100 mil diagnósticos. O aumento, desta marca para a atual, foi de 2.500% em 46 dias.

Ao todo, o mundo tem atualmente mais de 171 mil mortos por covid-19. Os Estados Unidos estão no topo da lista de países com mais óbitos pela doença: são mais de 37 mil vítimas fatais. Também lidera o ranking de nações com mais casos confirmados, com 780 mil. Depois, aparecem Espanha, Itália, França e Alemanha.