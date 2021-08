Mais de 2,5 milhões de pessoas já se recadastraram no SUS em Salvador

Os soteropolitanos parecem estar bastante atentos com a saúde. Mais de 2,5 milhões de moradores da capital já realizaram o recadastramento obrigatório do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa é necessária para garantir o acesso à vacina contra a covid-19.



O desempenho de Salvador foi superior às metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde que esperava recadastrar pelo menos 70% da população. Mas, até o início do mês de agosto, cerca de 84% dos residentes do município já haviam realizado a atualização cadastral, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador.



Além de garantir que seu nome esteja presente na Relação de Adultos Elegíveis para Vacinação, o recadastramento é fundamental para evitar longas filas e esperas desnecessárias nos pontos de imunização.



“Temos registrado uma quantidade significativa de pessoas que procuram os pontos de imunização sem a atualização cadastral. Isso acaba impactando no fluxo da estratégia e torna o processo de imunização mais lento. A recomendação é que as pessoas verifiquem se o nome consta na lista antes de ir ao ponto de vacinação. Se não estiver na lista, basta realizar o recadastramento on-line ou agendar presencialmente em qualquer unidade das Prefeituras-Bairro da cidade”, comentou o titular da pasta, Leo Prates.



Saiba como fazer

O recadastramento pode ser feito on-line, através do site www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br, ou presencialmente. Para isso, é preciso agendar o atendimento em uma das Prefeituras-Bairro por meio do site www.horamarcada.salvador.ba.gov.br, ou através do aplicativo Fala Salvador Cidadão. É somente após o recadastramento que os cidadãos aptos poderão se dirigir aos locais de vacinação.