Mais de 30 mil ingressos estão garantidos para Bahia x Grêmio

O Bahia divulgou, nesta sexta-feira, que mais de 30 mil ingressos estão reservados para a decisão contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A conta inclui os bilhetes comercializados de forma avulsa e os sócios torcedores com acesso garantido.

A venda de ingressos para o duelo segue aberta para toda a torcida através do site da Fonte Nova. A comercialização nos seis pontos físicos será iniciada no sábado (13).

Para o duelo contra o Grêmio, o ingresso de cadeira custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A cadeira especial, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O preço do lounge é R$ 160.

O valor do ingresso da torcida visitante é R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os gremistas já podem comprar online ou aguardar o dia do jogo e comprar na bilheteria visitante, a partir das 16h30 de quarta-feira. A expectativa é de casa cheia.

Como empatou por 1x1 no jogo da ida, em Porto Alegre, o Bahia precisa vencer por qualquer placar para avançar à semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Bahia x Santos em Pituaçu

Antes da decisão, os dois times entrarão em campo sábado (13), pela Série A. O Grêmio recebe o Vasco às 17h, na Arena do Grêmio, e o Bahia enfrenta o Santos às 19h, em Pituaçu. Os ingressos também já estão à venda nos mesmos locais habituais, com exceção da Fonte Nova.

As bilheterias de Pituaçu só abrirão no dia da partida. Os preços são diferentes: arquibancada custa R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (sócio). O setor de cadeiras será reservado para sócios do Lounge da Fonte Nova.