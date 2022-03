Mais de 33 mil pés de maconha são destruídos em fazenda no norte da Bahia

Na cidade de Remanso, na região norte da Bahia, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga), com apoio da 25ªCIPM/Casa Nova, chegaram na Fazenda Queimada Velha, na zona rural do município, após denúncias do plantio de maconha, na segunda-feira (14).

O comandante da unidade, major Ednaldo Siqueira Viera, informou que no local havia 33 mil pés da erva, confirmado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“Durante as buscas, encontramos dois homens que estavam tomando conta do local. Com eles foram apreendidos 210 gramas de maconha pronta para o consumo”, contou o militar. O plantio foi incinerado e a dupla apresentada na DT da cidade, junto com o material, onde foi autuada por tráfico de drogas.

Apreensões na Chapada

Já nesta terça (15), 18 pés de maconha, cinco armas artesanais, animais silvestres e outros materiais foram encontrados por equipes da 42ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lençóis), na cidade de Andaraí, região da Chapada Diamantina. As guarnições chegaram até o local nesta terça-feira (15), durante a “Operação Amanhecer em Paz”.

Quando os militares chegaram na BA 142, um homem correu para dentro de uma casa no Sítio Limoeiro. Foi dada a voz prisão, mas o suspeito atirou contra os militares e, em seguida, foi imobilizá-lo pelas guarnições.

Foto: Divulgação/SSP

De acordo com o comandante da unidade, capitão Joanísio de Carvalho Estrela Júnior, foram realizadas buscas e encontraram um plantio de maconha, cinco espingardas artesanais, seis pássaros e cinco gaiolas. “No momento das apreensões chegou outro homem, que foi indicado como um dos proprietários do local e acabou preso”, disse o oficial, acrescentando que o terceiro suspeito chegou no sítio, mas fugiu e deixou uma motocicleta que também foi apreendida.

Os materiais e os dois homens foram apresentados na Delegacia Territorial da cidade. Conforme explicou a titular da unidade, delegada Rita Valéria Nascimento Silva Conti Rocha, um deles foi liberado, pois não houve vínculo com as apreensões. Já o outro suspeito responderá por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e crime ambiental. “Foi instaurado inquérito contra o fugitivo, pois ele é filho da dona da propriedade do local”, contou a autoridade policial.