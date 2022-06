Mais de 40 paróquias católicas de Salvador terão trezena de Santo Antônio

Os devotos de Santo Antônio, conhecido como “pai dos pobres”, devem participar de trezenários, tríduos e orações em preparação à festa do padroeiro. Na Arquidiocese de Salvador, além das quatro paróquias que são dedicadas a ele, 41 comunidades de outras paróquias e a Igreja de São Francisco prepararam programações especiais.

Com o tema “A esperança do mundo se alicerça na missão, comunhão e participação”, a Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador), realiza o trezenário, de 1º a 13 de junho, sempre com início às 20h. No dia dedicado ao santo (13), as homenagens terão início com a alvorada às 6h, seguida de Missas às 7h (presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão), às 9h, às 11h e às 16h. Por volta das 17h30 haverá uma procissão pelas principais ruas dos bairros Santo Antônio Além do Carmo e Barbalho, saindo e retornando para a Matriz, onde, após a chegada dos fiéis, será celebrada a Missa de encerramento dos festejos, sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho.

Na Paróquia Santo Antônio (Cosme de Farias, em Salvador), os fiéis também participam do trezenário, de 1º a 13 de junho. À luz do tema central “Caminhando com Santo Antônio na caridade e na sinodalidade”, todas as noites serão celebradas Missas às 19h, com exceção dos dias 5 e 12 de junho, quando a Celebração Eucarística terá início às 18h. Como parte da programação, também haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, às 18h (dias 2 e 9); recitação do Terço da Misericórdia, às 15h (dia 3); Feijoada do Toinho, às 6h, e Santa Missa, às 8h (dia 5); oração do Terço, às 18h (dia 6); e Missa seguida de quermesse na praça, às 8h (dia 12).

No dia festivo, 13 de junho, haverá alvorada às 6h, seguida da reza popular e carreata pelas principais ruas do bairro. Já às 17h30 os fiéis farão uma concentração no Largo dos Paranhos, de onde sairá a procissão que seguirá até a Matriz para a Santa Missa Solene, encerrando os festejos. É importante destacar que, durante o trezenário, quem desejar realizar gestos concretos poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal.

Outra paróquia dedicada a Santo Antônio (Portão, em Lauro de Freitas) também celebrará a festa do padroeiro. De 1º a 13 de junho, com o tema “Pela intercessão de Santo Antônio de Portão, somos amparados e restaurados pela fé”, os devotos participam de Missas às 7h, e do trezenário às 19h, na Matriz. No dia dedicado ao “pai dos pobres”, 13 de junho, haverá uma procissão, com saída da Comunidade Sagrado Coração de Jesus às 18h30, seguindo até o Terminal Rodoviário João Expresso, onde, por volta das 20h, será celebrada a Missa Solene.

“Com Santo Antônio caminhamos juntos, numa Igreja sinodal, rumo ao Reino de Deus”. Este é o tema do trezenário que acontece na Paróquia Santo Antônio (Fazenda Coutos, em Salvador). De 1º a 13 de junho, sempre com início às 19h, os devotos participam das celebrações e podem, a cada noite, realizar gestos concretos, por meio da doação de descartáveis (1ª e 12ª noites), leite em pó (2ª noite), material de limpeza (3ª e 10ª noites), flocão para cuscuz (4ª noite), feijão (5ª noite), macarrão (6ª noite), café (7ª noite), açúcar (8ª noite), arroz (9ª noite), óleo (11ª noite) e biscoito (13ª noite). No dia festivo, 13 de junho, a Santa Missa, também às 19h, será presidida pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto.

As homenagens para Santo Antônio também acontecem na Igreja e Convento São Francisco (Largo do Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho, em Salvador). De 1º a 13 de junho, às 17h, haverá a trezena, com o tema central “Com Santo Antônio, queremos uma Igreja Vocacional, Educadora e Sinodal”. Já no dia festivo (13), a programação contará com Missas, às 7h e às 10h; a Novena Popular de Santo Antônio, às 15h; e a procissão pelas principais ruas do Pelourinho, às 16h, seguida da Santa Missa Solene de encerramento. É importante destacar que todas as noites haverá quermesse.

Na Igreja Santo Antônio da Barra (Ladeira da Barra, em Salvador), a trezena acontece de 31 de maio a 11 de junho, às 18h; e no dia 12, iniciando com a procissão às 16h, seguida da Celebração, às 18h. No dia dedicado ao santo (13) serão celebradas Missas às 6h30, às 8h, às 9h, às 10h, às 12h, às 14h, às 15h, às 16h, às 17h, às 18h e às 19h30.