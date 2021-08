Mais de 50 mil cães e gatos já foram imunizados durante campanha

Iniciada em 20 de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal já imunizou mais de 50 mil cães e gatos em Salvador. A estratégia acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 98 postos de saúde espalhados pela cidade.

Além disso, agentes de combate às endemias percorrem as ruas de diversas localidades do município com a aplicação da vacina em pontos volantes e pontos fixos itinerantes são instalados em bairros estratégicos da cidade.

A capital baiana adotou ainda pelo segundo ano consecutivo o sistema de drive trhu para imunização dos animais. O sistema onde os pets poderão ser imunizados sem descer dos veículos funciona sempre aos sábados e domingos, das 8h às 16h, na UNIFTC, na Paralela.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, cerca de 180 mil animais devem ser imunizados na estratégia.

“Foram mais de 50 mil animais vacinados em 10 dias de campanha, mas temos a meta de vacinar pelo menos 180 mil cães e gatos na nossa cidade. Por esse motivo, estamos convocando a população a levar os animais de estimação até os pontos de vacinação para garantir a proteção dos bichos. A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade”, afirmou Andréa Salvador, diretora de Vigilância à Saúde.

Para evitar a disseminação da covid-19, o uso da máscara pelos tutores que levarem os bichos para imunização será obrigatória. Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.