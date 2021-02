Mais de 65% dos inscritos no Enem Digital não fizeram a prova na Bahia

A abstenção entre inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) bateu um novo recorde, neste domingo (31), primeiro dia de aplicação do Enem Digital, realizado em 104 cidades brasileiras. Dos 93.079 candidatos inscritos no Brasil, 68,1% não apareceram para fazer a provada. Na Bahia, foram 2.958 inscritos, dos quais 65,1% se abstiveram.

O balanço foi divulgado em coletiva de imprensa promovida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na noite deste domingo. "A gente entende que isso é muito em função da pandemia [...] Tivemos alguns problemas, tivemos, mas todo processo novo, inédito, esta sujeito a obstaculos", falou o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

A quantidade de ausentes bateu o recorde de abstenção do último dia de aplicação da edição impressa da prova, no dia 24 de janeiro. Dos inscritos naquele dia, 55,3% não fizeram a prova. Este era, até então, o maior índice de toda a história do Enem. Antes, o recorde havia sido registrado em 2009.

É a primeira vez que os candidatos respondem às questões por meio de um computador, em vez de usarem cadernos de questões e cartões-resposta de papel. O exame deverá ser completamente digital até 2026. "A maior vantagem é do ponto de vista pedagogico, fazendo questoes melhores, trazendo toda a riqueza do mundo digital para os alunos", falou Lopes, durante a coletiva.

Quem teve problemas na aplicação da prova digital deste domingo, por problemas durante a aplicação, pode pedir reaplicação da prova, que acontecerá nos dias 23 e 24 de feveiro.

No dia 7 de fevereiro, os participantes devem retornar aos locais de provas para a segunda aplicação do Enem Digital. O tema da redação da edição digital foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”.

Na versão impressa da prova, aplicada no dia 17 de janeiro, a redação teve como tema a saúde mental.



Os participantes da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem acessar os Cadernos de Questões do primeiro dia de provas, que estão disponíveis no portal do Inep. Os gabaritos oficiais serão divulgados até 10 de fevereiro.

O exame, nas versões impressa e digital, foi suspenso no estado do Amazonas, devido aos impactos da pandemia nessas localidades. Os estudantes poderão fazer as provas também na reaplicação.

Segundo o Ministério da Educação, foram 20 ações judiciais, em todo o país, contrárias à realização do exame.