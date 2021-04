Mais de 7,2 mil pessoas não compareceram para receber 2ª dose em Salvador

Pouco mais de 7,2 mil pessoas que deveriam receber a segunda dose do imunizante contra covid-19 ainda não compareceram aos pontos de imunização para completar o esquema vacinal em Salvador. A dose de reforço da CoronaVac deve ser aplicada 28 dias após a primeira injeção.

“Estamos fazendo a convocação de todos os indivíduos que já estão habilitados para receber a segunda dose da vacina contra Covid-19 para que os mesmos possam completar o esquema vacinal. É importante que todos saibam que a imunidade só é assegurada com a administração das duas doses. Por isso disponibilizamos hoje oito drives e seis pontos fixo para facilitar o acesso das pessoas que necessitam da segunda dose na cidade”, explicou Leo Prates, titular da Secretaria de Saúde do município.

Apesar do número, o quantitativo de pessoas faltantes para a segunda dose do imunizante teve uma queda, aponta a secretaria. Na última semana, foram registrados 8,5 mil indivíduos que ainda não haviam buscado os pontos de vacina para finalizar o processo de imunização.

Equipes da Secretaria Municipal da Saúde estão encaminhando mensagens de texto para o celular dos faltantes convocando os mesmos para finalizar o ciclo que assegura a imunidade, alertando esse público sobre a importância de finalizar o processo de imunização.

“É necessário que as pessoas sigam rigorosamente as orientações prestadas pelo Programa Nacional de Imunização, que estão alinhadas com as recomendações dos fabricantes dos imunizantes, para assegurar a proteção contra o vírus. O esquema vacinal incompleto não assegura a imunidade contra a doença”, afirmou Adielma Nizarala, médica infectologista.

A informação sobre a data de retorno para aplicação da segunda dose está contida no cartão de vacinação do imunizado. Através deste site é possível consultar o dia que cada pessoa deve retornar aos pontos de vacinação.