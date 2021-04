Mais de 8,7 mil empresas são abertas na Bahia em 2021

Apesar da pandemia, nos três primeiros meses deste ano, 8.774 empresas foram abertas na Bahia, contra 5.769 extintas no mesmo período, representando um saldo positivo. A informação foi divulgada pela presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Andréa Mendonça.

Para ela, a digitalização e automação de processos foram fundamentais para a criação de novas empresas. Em janeiro de 2019, a Juceb registrou160 processos desse tipo, número que saltou para 5,2 mil em dezembro do ano passado. "Adotamos uma política de eliminar o papel e estamos ampliando essa ação para o interior do estado. Também fizemos crescer o número de deferimentos automáticos de constituição de empresas em 2020, ampliando de 44 em janeiro daquele ano para 210 em dezembro", contou a presidente.

Segundo Andréa Mendonça, os resultados só não foram melhores por conta da pandemia. "Deixamos de implantar alguns projetos, como a Juceb Itinerante e restauração de livros históricos, mas, com parcerias, promovemos outros avanços, como a ampliação da Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e a valorização do nosso quadro técnica", salientou.