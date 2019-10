Mais de 90% das crianças com um ano estão vacinadas contra sarampo em Salvador

Salvador atinge cobertura de 90,5% da vacinação contra o sarampo em crianças de um ano de idade, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Desde o início da intensificação vacinal, em julho, o município vem desenvolvendo inúmeras estratégias para aumentar o percentual de imunização dentro dessa faixa etária vulnerável para a doença, como a realização de dois dias “D” de vacinação.

Nessas mobilizações, por exemplo, mais de 100 postos e pontos estratégicos foram abertos aos sábados para ampliar o acesso da população. Vale destacar que ainda está em curso a Campanha Nacional de Vacinação iniciada no último dia 7 e que segue até esta sexta-feira (25), voltada para crianças entre os 6 meses e menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias).

A SMS alerta ainda que apesar de a capital ter registrado apenas um caso da doença, considerado importado, o município continua incentivando à população para não se descuidar da vacinação. A vacina tríplice viral que protege contra o vírus do sarampo, rubéola e caxumba faz parte do calendário básico nacional de vacinação e está disponível nas 129 salas de vacina que funcionam de segunda à sexta-feira, - exceto feriados-, das 08:00 às 17:00 horas.

A subcoordenadora do Controle de Doenças Imunopreveníveis do município, Doiane Lemos, explica que é preciso manter o cuidado, até porque, com a aproximação do final do ano, há um aumento expressivo da circulação de pessoas na cidade. "Turistas que chegam a Salvador vindo de outros países ou outros estados do Brasil, como São Paulo, que está em situação epidêmica da doença com mais de 5 mil casos confirmados de sarampo, o que pode deixar nossa população mais suscetível ao contágio. Por isso a importância de se vacinar o quanto antes. Uma vez que as pessoas estejam imunizadas, diminuímos os riscos da entrada e circulação do vírus em Salvador”, alerta.

Uma pessoa infectada pelo vírus do sarampo pode contaminar outras 18, devido ao alto potencial de transmissibilidade da doença, acrescentou a subcoordenadora.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ter complicações grave ou levar a morte. Sua transmissão ocorre quando a doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar a doença por meio da vacina. Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.