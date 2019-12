Mais de 900 pessoas participam do Sou Verão nas praias da Barra

Depois da estreia na praia de Tubarão, em Paripe, no sábado (14), onde recebeu 609 visitantes, a 5ª edição do Sou Verão chegou neste domingo (15) ao Porto e Farol da Barra. Com mais de 900 participantes, o projeto realizado pelo CORREIO levou aos baianos e turistas a oportunidade de práticas esportivas gratuitas, como canoa havaiana, skate, patins, futevôlei e frescobol, além de cuidados com a saúde, oferecidos pela Drogaria São Paulo e Vitalmed.

Grávida e cheia de disposição, a gestora de RH Ariane Sousa, 24 anos, chegou cedinho para estrear a canoa havaiana. “Eu costumo praticar esporte todo domingo com meu marido e ver um projeto como esse acontecendo é um incentivo para que outras pessoas façam o mesmo. É maravilhoso”, explica a moradora do Pau Miúdo, ao lado do esposo Judá Pazos, 32, e do pai Antônio Aquino, 50.

Sobre a prática de esportes por mulheres gestantes, a educadora física Gabriela Anunciação orienta: “É importante que a mulher esteja com acompanhamento médico regular e alimentação equilibrada. A depender do exercício, alguns cuidados especiais precisam ser tomados, mas a canoa costuma ser bem tranquila para quem tem força nos braços”, garante.

Entre os esportes oferecidos gratuitamente para a população estão canoa havaiana, patins, skate longboard, futevôlei e frescobol, todos orientados por instrutores especializados e com equipamentos de segurança, como joelheiras e/ou capacetes.

Após 20 anos sem andar de patins, Flávia Uzêda, 38, viu no projeto uma oportunidade para recomeçar. “Sempre tive vontade, mas sem orientação não me sentia segura. Hoje com o auxílio dos instrutores fiquei motivada. Penso que agora vou arriscar também outros esportes”, revela a veterinária ao lado da amiga Juliana Leal, 35.

Direto do Curuzu para a praia da Barra, o estudante Anderson Almeida acordou às 6h30 para não perder nenhum instante do futevôlei. “Soube do projeto na sexta lendo o jornal CORREIO. É o terceiro ano que venho e chamo uma galera. Pra mim é uma oportunidade de diversão e aprender algo novo. Pretendo vir nas próximas semanas”. Para o mecânico montador Marcus Vinicios, 33, a Barra foi uma excelente escolha, pois agrega baianos e turistas que visitam a capital. “É uma ação muito boa para aproximar a população do esporte”.

Saúde

Para quem ama se exercitar sem abrir mão de cuidados com a saúde e bem-estar, a 5ª edição do Sou Verão traz ainda a oportunidade de aferição de pressão e teste de glicemia, teste de bioimpedância, limpeza de pele, aplicação de protetor solar e distribuição de brindes na tenda da Drogaria São Paulo. “Optei pelo teste de bioimpedância e estou muito satisfeito. Precisão nas informações e excelente atendimento. Vale conferir”, garante o advogado Florisvaldo Júnior, 44.

Quem buscou um momento de descanso depois de praticar exercícios ou quis apenas relaxar, encontrou no espaço da Vitalmed o lugar certo, já por lá dava para aproveitar a quick massage. “Quando se trata de saúde, a palavra de ordem é prevenção. É preciso fomentar as vantagens dos exercícios físicos e zelar pela população. Isso já vem crescendo com o aumento de academias e bikes nas ruas, pois mostra que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar. Uma das nossas principais metas para 2020 é justamente o incentivo ao esporte amador, de modo que torne acessível à prática de atividades que aprimorem nossos corpos e mentes”, explica João Carlos Lacerda, gerente da Vitalmed.

Com programação para todo o mês de dezembro e janeiro, sempre aos sábados, a próxima edição do Sou Verão acontece no próximo dia 21, na Barra, e segue, dia 28, para Tubarão. Quem quiser participar precisa apenas levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada. O Sou Verão é uma realização do jornal CORREIO com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc.