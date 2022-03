Mais de dois anos após Rui pagar R$ 60 milhões, nova rodoviária é obra de papel

Mais de dois anos após gastar R$ 60 milhões na compra do terreno escolhido para abrigar a nova rodoviária de Salvador, projeto vendido como parte do pacote de obras "Tamanho G" do estado, o governo Rui Costa (PT) não ergueu uma só parede na área situada em Águas Claras e nem apresentou qualquer sinal concreto de quando começará a construção. A longa pausa e o silêncio contrastam com o empenho dispensado pelo Executivo para acelerar o pagamento aos donos do terreno, cujo valor foi repassado de forma antecipada em 2019, sem que a prefeitura tivesse cancelado o acordo que lhe garantia a posse sobre parte da propriedade, processo concluído em 7 de janeiro de 2020.

Real, só a conta

O pedido de alvará para construir o terminal só foi protocolado na Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo da capital em 31 de agosto do mesmo ano e concedido três meses depois, em meio à promessa de Rui de iniciar a construção ainda em 2020. De lá para cá, virou obra "Tipo P", de papel, mas bancada pelo bolso do contribuinte.

Causa e efeito

A pesquisa sobre a sucessão estadual encomendada pelo Banco Genial ao instituto Quaest, divulgada ontem, quantifica o tamanho do estrago causado ao PT pelo terremoto na chapa majoritária da base aliada. De acordo com o levantamento, o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) venceria fácil a disputa pelo governo no primeiro turno, com 66% ou 69%, a depender do cenário. Antes da crise que colocou o PP no palanque da oposição, efeito de uma manobra apelidada de "Operação Tabajara" por políticos dos dois polos de poder, todas as pesquisas apontavam Neto, em média, com 55% das intenções de voto. Diante da lambança petista, em poucos dias ganhou ao menos dez pontos percentuais sem fazer força.

Aviso prévio

Um dos mais antigos e próximos companheiros do ex-presidente Lula na Bahia recebeu com apreensão o recente recado enviado pelo petista aos cardeais do partido. Em tom de ultimato, confidenciou, Lula disse que, caso líderes do PT continuem tentando sabotar costuras consideradas por ele cruciais para vencer a corrida presidencial, vai simplesmente retirar o nome do páreo, e a turma que se vire para recuperar o prejuízo.

Sinal é claro

O alerta serve para quem acha que mudanças no clima não passam de alarmismo de ambientalista: projeção feita por técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica alta probabilidade de temporais com intensidade acima do normal para abril, maio e junho, período historicamente chuvoso na cidade. Embora se tratem de estimativas, o cenário leva em conta a presença de La Niña durante o Outono do Hemisfério Sul.

Filho do suor

Gigante da rede privada de saúde, o Mater Dei marcou para 1º de maio a inauguração do hospital erguido pelo grupo no Rio Vermelho. A escolha do Dia do Trabalho para abrir sua primeira unidade na capital tem como objetivo homenagear o esforço da equipe de profissionais para concluir o megaempreendimento no prazo e padrão idealizados.