Mais de mil mototaxistas reforçam mobilidade no Festival Virada 2019

Além de 700 ônibus convencionais e micro-ônibus, o transporte para o Festival Virada Salvador 2019 terá o reforço de 1.100 mototaxistas, 400 a mais que no ano passado. Entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, os profissionais terão um ponto estratégico de parada na festa que acontece na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Os mototaxistas estarão posicionados nas imediações do evento, logo após o ponto de táxi, na Avenida Octavio Mangabeira, em frente ao Imeja. Para auxiliar os passageiros, a parada estará indicada com os blimps – balões infláveis de sinalização. É o segundo ano do serviço legalizado no Festival da Virada Salvador.

(Foto: Mauro Akiin Nassor/CORREIO)

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota lembrou que, desde o ano passado, a gestão municipal tem trabalhado para possibilitar a presença dos mototaxistas regulamentados no Festival Virada Salvador. “É uma possibilidade adicional para o cidadão que vai curtir o evento. Esse ano teremos mais de mil, o que facilitará a mobilidade. No entanto, lembramos que apenas os que estão em conformidade com a lei poderão circular. Nossos fiscais estarão atentos para irregularidades”, destaca Mota.

Na área restrita serão permitidos apenas profissionais regulamentados pela Prefeitura. Durante o evento, a Semob, por meio da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae) coibirá e autuará mototaxistas que não estiverem de acordo o regulamento. Dentre as exigências previstas está a necessidade do porte da Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A, emitida há pelo menos dois anos, certificado do curso de mototaxista atualizado, antecedentes criminais e placa vermelha. É necessário também que a motocicleta (de até 250 cilindradas) tenha no máximo cinco anos de uso, esteja em nome do mototaxista e seja de cor amarela.

Equipamentos de segurança

Para circular no festival, condutores precisam ter todo aparato de segurança exigido por lei, como a barra protetora de pernas, capacetes, que precisam conter o número do alvará, antena corta-pipa, velocímetro, cano de descarga revestido com protetores de isolamento e alça metálica fixada na parte lateral e posterior destinada aos passageiros.

Em 2017, os 700 mototaxistas credenciados, que circularam no Festival da Virada, atenderam cerca de 10 mil passageiros nos cinco dias de festa. Para esse ano, a expectativa é dobrar a clientela.

De acordo com o presidente da Associação dos Motociclistas Profissionais da Bahia (Asmop), Adailson Couto, a categoria está bastante animada. “A Prefeitura não tem medido esforços. Tivemos várias reuniões e o secretário tem montado uma verdadeira operação para que os regularizados circulem livremente na festa. Posso dizer que o povo será atendido por mototaxistas regulares, credenciados, identificados e prontos para ofertar o melhor serviço”, disse.

Ainda segundo o representante da classe, o Festival Virada Salvador é bastante esperado pela categoria. “Depois do carnaval, é a festa que aguardamos com mais ansiedade. O mês de dezembro é bom demais para gente, chegamos a ganhar o dobro dos outros meses. Com o nosso serviço, ganha a cidade, ganhamos nós e ganha a população”, comenta. A associação tem 855 mototaxistas, todos devidamente regulamentados.

Durante todo o período da festa, 140 agentes da Semob estarão distribuídos no entorno da Arena Daniela Mercury para garantir o funcionamento do transporte público (ônibus, táxis e mototaxistas). A população também contará com o Fala Salvador 156, canal de comunicação disponível 24h para fazer denúncias e reclamações.