Mais dois reforços do Vitória são regularizados: Ewerton Páscoa e Vicente

O Vitória teve mais dois reforços para a temporada 2022 confirmados nesta sexta-feira (10). Os nomes do zagueiro Ewerton Páscoa e do lateral-esquerdo Vicente foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a dupla está regularizada. O clube deve fazer o anúncio oficial em breve.

Nomes de Vicente e Ewerton Páscoa foram publicados no BID

(Foto: Reprodução)

Ewerton Páscoa tem 32 anos e é natural de São Paulo. Ele estava no CRB nos últimos três anos, onde chegou em 2019. Na atual temporada, entrou em campo em 23 partidas. Pela Série B 2021, foi reserva e participou de oito jogos.

O zagueiro também acumula passagens por Santos, Ceará, Sport, Náutico, Guarani, Criciúma, Bragantino, São Bento e Audax.

Já Vicente, que chega por empréstimo junto ao Jacuipense, defendeu o Leão do Sisal nas duas últimas temporadas. Em 2021, ele disputou 24 jogos, e marcou um gol. Já no ano passado, o lateral atuou em 15 partidas pelo clube.

Vicente já está regularizado pelo Vitória

(Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

O jogador é baiano de Salvador, tem 26 anos e começou a carreira no Racing, do Piauí, em 2015. Também acumula passagens por Atlético-PB, Ypiranga-BA, Fluminense de Feira, Atlântico-BA e Sport.

Além de Vicente e Ewerton Páscoa, o Vitória já registrou o atacante Guilherme Queiroz, anunciado na última quinta-feira (9). O clube ainda tem acertos com o zagueiro Alisson Cassiano, ex-ABC; com o lateral-direito Alemão, ex-Criciúma; e com o lateral-esquerdo Salomão, ex-Oeste.