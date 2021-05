Mais segurança para as crianças na internet

Com a pandemia, crianças e adolescentes passaram a ter o tempo conectado ainda maior, devido às atividades escolares. Hoje, 1 em cada 3 usuários da rede é criança, segundo levantamento da empresa Safernet. Toda essa exposição aumentou o risco desse púbico ser atingido por ações como o Cyberbullying. Segundo o centro de pesquisas focado em estudos deste tipo de crime, o Cyberbullying Research, 41% das crianças já contataram estranhos perigosos ou indesejáveis, ou predadores cibernéticos, um pesadelo para os pais que estão cada vez mais buscando formas de monitorar a atividade dos filhos na rede.

Para ajudá-los nesses tempos de pandemia, a empresa de segurança digital FS Security disponibilizou o seu módulo de controle parental - Família By Hero - de forma gratuita. Através dele é possível fazer o monitoramento das redes sociais das crianças, gerenciar o tempo gasto no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, monitorar chamadas e SMS e até definir uma lista de contatos bloqueados. Além disso, um localizador mantém os pais informados enquanto os filhos estão em movimento e bloqueia conteúdos impróprios, ao criar perfis de acordo com a idade, o que limita o acesso das crianças apenas a sites adequados para sua faixa etária.

Marcus Garcia, vice-presidente de tecnologia e serviços da empresa, destaca que usar a ferramenta, seguramente, trará mais tranquilidade aos pais: “Os filtros do aplicativo permitem aos pais estabelecer mecanismos de proteção de seus filhos, que agora, durante a pandemia, ficam muito mais suscetíveis aos predadores do ambiente virtual, tendo em vista a ampliação da exposição remota. O app também dá a possibilidade de definir limites de tempo para jogos e aplicativos ou bloquear Apps que você não deseja executar ao mesmo tempo, o que também auxilia na qualidade de vida das famílias, como um todo”. Acesse esse link e saiba como fazer uso do aplicativo.

Siderurgia com inteligência

Quem já viveu um pouco mais, como eu, ao ouvir a palavra “siderúrgica” automaticamente pensa em um ambiente cheio de máquinas pesadas, com trabalho braçal e pouca tecnologia. Mas esse cenário aos poucos vai dando lugar a uma nova indústria siderúrgica. Hoje, já é possível ter controle sobre regimes de trabalho e manutenção de máquinas móveis, atém de reduzir a ociosidade usando a Inteligência Artificial (I.A.). Um sistema que está ganhando corpo é o oferecido pela empresa GlaussFleet, que além desses controles ligados ao ambiente operacional, ainda oferece a gestão dos contratos de trabalho, o geo mapeamento das máquinas e aumenta a transparência com a possibilidade de implantação de um fluxo automático de faturamento, já que grande parte das máquinas usadas em mineradoras são locadas. Segundo um levantamento realizado pela consultoria IDC Brasil, o investimento em tecnologia no ramo siderúrgico deve crescer 7,1% neste ano, com gastos que vão além da própria I.A.,com a implementação de sistemas com capacidade de aprendizado de máquina. Esse tipo de investimento, segundo a mesma pesquisa, é prioridade para 52% das empresas entrevistadas.

Metrô investe em tecnologia

Operando desde 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil, o metrô, que no início tinha um processo de compra de passagens mais complexo e com atendimento humano, evoluiu muito. Hoje mais de 70% das compras de passagens são feitas em máquinas de autoatendimento na rede de lojas credenciadas, e através de aplicativos que é o meio de compra que mais tem crescido. Atualmente estão ativos dois aplicativos: Quicko App e Recarga Pay. Nesse último é até possível ter acesso a promoções com o benefício de cahsback, onde se pode ter parte do dinheiro de volta. Já no Quicko App é possível ser feita a roteirização de viagem, integrando com outros modais como ônibus e amarelinhos.

A startup que criou o aplicativo acaba, inclusive, de receber aporte da empresa CCR, concessionária do sistema de Salvador e de outras capitais brasileiras, para desenvolver mais funcionalidades para os atuais 3,3 milhões de usuários que já fizeram o download no país, e para os que ainda vão experimentar a plataforma. Ainda há o inconveniente da necessidade da ativação dos créditos antes da utilização, em terminas validadores de consulta e carga presentes em todas as estações, mas mesmo assim a praticidade e o fato de não precisar de contato com nenhuma pessoa no processo, ainda mais em tempos de pandemia, vale o pedágio que, em breve, deve deixar de existir.