Mais três suspeitos de envolvimento na morte de PMs são mortos na Vila Verde

Três homens foram mortos após troca de tiros com a polícia na localidade conhecida como “Vila Verde”, na manhã desta sexta-feira (13). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da Patamo, Rondesp Central e Bope patrulhavam a localidade quando surpreenderam suspeitos armados que, diante da aproximação das equipes, efetuaram disparos com armas de grosso calibre. Houve revide e, ao final da troca de tiros, foram encontrados três homens caídos ao solo.

A PM informou ainda que, "de imediato foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiram aos ferimentos". Com eles, foram apreendidos um fuzil Colt calibre .556 com um carregador contendo sete munições, uma espingarda calibre .12 com 5 munições, uma pistola calibre 9mm com um carregador contendo três munições, aproximadamente 1kg de pasta base de cocaína, uma vasta quantidade de maconha acondicionada em saco, entre outros materiais.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos estariam envolvidos nas mortes de pms na região de Cajazeiras, sendo um deles identificado como A. C. J., vulgo “Bel”, executor da facção Katiara, com atuação na localidade da Baixa Fria em Águas Claras. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.