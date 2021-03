Mais um: Bahia oficializa a contratação do volante Jonas

O Bahia abriu a porteira nas contratações. Na tarde desta sexta-feira (12), o Esquadrão anunciou o terceiro reforço do dia. Trata-se do volante Jonas, de 29 anos, que estava sem clube desde que deixou o Al Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador assinou com o tricolor até dezembro de 2021.

Jonas ganhou destaque no cenário nacional defendendo o Sampaio Corrêa. As boas atuações levaram o jogador ao Flamengo, em 2014. Além do rubro-negro, ele passou ainda por Ponte Preta, Dínamo Zagreb, da Croácia, e Coritiba.

Nas duas últimas temporadas Jonas esteve vinculado ao Al Ittihad. No final do ano passado, ele alegou atraso de salários e conseguiu romper o vínculo com o time árabe. Desde então, o volante vinha mantendo a forma por conta própria.

Conhecido por um volante mais marcador, Jonas chega ao Bahia para ocupar o espaço deixado por Gregore, negociado ao Inter Miami, dos Estados Unidos. Antes dele, o Bahia já havia anunciado as chegadas do também volante Pablo, do goleiro Júnior e do zagueiro argentino Germán Conti.

O meio-campo ainda é alvo do Bahia no mercado. O tricolor tem conversas avançadas com o volante Matheus Galdezani, do Coritiba. O jogador é aguardado em Salvador na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato.