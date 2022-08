Mais um pix! Por assistência, Lazaroni vai ganhar R$ 500 de Tréllez

Ele passou mais de um ano sem balançar a rede, mas reencontrou o caminho do gol na reta final da primeira fase da Série C do Brasileiro. Santiago Tréllez marcou os dois tentos do Vitória no empate em 2x2 com o ABC, domingo (31), no Barradão, e se diz confiante para buscar a classificação rubro-negra.

"Para nós, atacantes, confiança é fazer gols. Você pode jogar bem e ajudar a equipe em muitos aspectos, mas o que dá a confiança é fazer gols. Nesse momento, me sinto bem, confiante, porque estou fazendo gols. Alguns jogos em que eu não estava fazendo gols, eu estava jogando bem e ajudando a equipe, mas fazer gols dá a confiança, então, estou confiante em mim e nos meus companheiros. Nesses dois jogos vamos dar a vida pelo time para conseguir a classificação", prometeu o centroavante de 32 anos.

O Vitória tem dois jogos para alcançar o objetivo, contra o líder Mirassol e o lanterna Brasil de Pelotas. O duelo com a equipe paulista será no próximo domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. A partida diante do adversário gaúcho acontecerá em 13 de agosto, às 17h, no Barradão. Não depende apenas das próprias forças, mas também de tropeços de rivais que estão acima dele na tabela. O rubro-negro é o 10º colocado, com 23 pontos, dois a menos que a Aparecidense, que ocupa o 8º lugar, com 25. Apenas os oito primeiros avançam.

"A gente sabe que faltam dois jogos importantes, duas finais para nós e a gente tem que lutar até o fim. Eu sei que a gente ganhando esses dois jogos, a gente vai classificar", vislumbrou Tréllez, "É acreditar e confiar no nosso trabalho".

PIX

Tréllez estava tão pilhado em voltar a fazer gols que prometeu dar R$ 500 a quem desse assistência para ele. O zagueiro Alan Santos já havia recebido o pix pelo passe diante do São José-RS, no triunfo por 2x1, na 14ª rodada. Agora é a vez do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni ganhar o valor pelo cruzamento na medida para o primeiro gol do colombiano contra o ABC. O segundo foi anotado de pênalti. "Vai ganhar, eu falei pra ele, compromisso meu. Quem dá assistência, ganha quinhentinhos", garantiu o camisa 22, em meio a risos.

Para o centroavante, a sequência no time titular proporcionou que ele reencontrasse o caminho das redes. Com a contusão de Rodrigão, ele começou em campo nos últimos quatro jogos. "Eu sei que faltava para mim ter uns três ou quatro jogos sendo titular. Eu estava entrando nos jogos, estava jogando bem, tive algumas chances de gol, mas a bola não estava entrando. É importante pra pegar um ritmo, eu estava sentindo falta disso. Estou feliz por estar tendo essa sequência e fiz três gols nela", vibrou. No total, Tréllez fez 16 partidas nessa temporada, nove delas no onze inicial.

"Eu acho que o time agora deu uma encaixada muito boa. Não só eu, mas na parte da frente ali estamos tendo boas opções de gol. Isso facilita, porque a gente está criando bastante e a gente sabe que a qualquer momento vai ficar bom para um de nós e a gente tem que ficar preparado para finalizar", completou.

Preparado e confiante. Tréllez quer poder seguir aumentando a artilharia, inclusive na segunda fase da Série C. "O pensamento já é no Mirassol, com foco máximo. Sabemos que temos que dar um pouco a mais do que a gente vem dando pra conseguir ganhar esse jogo e o final, mas não adianta pensar no Brasil de Pelotas ainda. A gente está pensando no Mirassol. Nós jogadores colocamos na cabeça que a gente vai conseguir a classificação", projetou.