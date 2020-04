Maisa desabafa sobre racismo sofrido pelo pai: 'me sinto mal, triste'

Foto: Reprodução

A apresentadora Maisa Silva falou hoje sobre um episódio de racismo pelo qual seu pai, Celso Andrade, passou. Em seu Twitter, após contar o caso, ela fez um alerta para seus seguidores sobre o preconceito.

"E meu pai que escutou de uma mulher hoje que tudo bem sair de casa, que as pessoas estão se apavorando à toa, porque só morre 'negro e latino', porque eles não têm convênio médico. Meu pai é preto", contou Maisa em um tuíte.

Maisa ainda falou como se sente quando vê o pai sendo vítima de racismo: "Me sinto mal, péssima, horrível, triste. Conversamos, principalmente, porque eu cresci em uma família que é muito misturada. Mas isso me deu uma 'noção' maior, eu acho, tanto do meu privilégio quanto em tentar fazer minha parte para que essas ações não se repitam."