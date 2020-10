Maisa explica decisão de sair do SBT: ‘partir para novos sonhos’; veja vídeo

A apresentadora Maisa Silva, 18 anos, se pronunciou pela primeira vez neste sábado (3), após o anúncio de que vai deixar o SBT após 13 anos de casa.

Em suas contas nas redes sociais, ela contou que ficou com medo do que as pessoas iriam pensar sobre sua decisão e resolveu, para evitar qualquer tipo de especulação, gravar o vídeo esclarecendo tudo.

A jovem, que também é atriz, negou a existência de qualquer sentimento negativo sobre sua saída e que precisa sair da zona de conforto e “partir para novos sonhos e projetos”.

“Chegou o momento aonde eu estava recebendo propostas muito legais de outros trabalhos, e eu também queria ser uma profissional boa, eu tinha que tomar uma decisão, e a melhor decisão nesse momento foi partir para novos sonhos, me arriscar em outros projetos, pra me descobrir enquanto artista”, comentou ela, a certa altura do vídeo de pouco mais de 15 minutos, no qual também fez uma espécie de retrospectiva de momentos importantes na emissora – boa parte deles bem engraçados, como a vez em que puxou a suposta peruca usada pelo patrão.

Maisa reforçou seu sentimento de gratidão a Silvio Santos, por todo o apoio que teve ao longo da passagem pela emissora. A influenciadora também citou a importância de Raul Gil em sua carreira.

“O Silvio fez tanta coisa por mim, que vocês não têm nem noção. De auxiliar minha família porque eles não sabiam como cuidar da minha carreira. Meus pais nunca tiveram nada a ver com esse meio artístico. O Silvio ajudou para não cair em nenhuma pegadinha, em nenhum contrato que seria ruim”, disse.

“Preferi fazer este vídeo com calma, explicando, para que não existam 'picuinhas', motivos e coisinhas que não são verdade. Não tem nenhum motivo negativo para esse meu desligamento, apenas essa sensação de que eu preciso sair da minha zona de conforto, me reinventar, e porque têm coisas muito legais que vocês vão ficar orgulhosos”, reforçou.

No Twitter, Maisa ainda disse que os últimos programas gravados no SBT foram os mais difíceis. Ela aproveitou para agradecer o carinho dos seguidores. “Obrigada por todo o apoio, estou recebendo mensagens muito carinhosas e do fundo do meu coração, eu não esperava. Tive muito medo o que iam pensar, mas também segui firme com minha decisão porque tive amparo da minha família e do SBT para seguir meus sonhos e trilhar meu caminho”, postou ela.

O vínculo atual da apresentadora com a empresa se encerra no final deste mês. A emissora também comentou a decisão da jovem em não renovar com a casa.

“Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora”, disse o SBT em comunicado oficial.

De acordo com o canal, a decisão foi tomada "por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer".

A apresentadora cumprirá normalmente seus compromissos com o canal e seguirá parceira do SBT no Teleton e fará participações especiais em programas da casa.