Maju Coutinho assume bancada do Jornal Hoje

Na manhã desta sexta (9), foi anunciado que a jornalista Maju Coutinho vai assumir sozinha a bancada do Jornal Hoje. O jornal das 13h era apresentado pela jornalista Sandra Annenberg.

Com a saída de Sérgio Chapelin do Globo Reporter, Sandra que apresenta o programa Como Será, agora vai se juntar a Glória Maria no programa de todas as sextas a noite. Sérgio segue como contratado da emissora, da mesma forma que Cid Moreira.

Maju confirmou a novidade através da sua conta no Twitter, respondendo a um tweet do jornalista Ernesto Paglia, onde ele contava sobre a nova mudança. A Globo emitiu um comunicado oficial nesta amanhã, assinado pelo diretor de jornalismo Ali Kamil.

❤️❤️❤️????????????????Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas @sandraannenberg ! https://t.co/OCh9eQpjzk — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) August 9, 2019

Maju está na TV Globo desde 2007 e já passou pelas bancadas do Jornal Nacional e do Jornal Hoje. Trabalhou nos dois meios como repórter de meteorologia e ganhou o carinho do público graças ao seu carisma e profissionalismo. A paulista de 40 anos, também já trabalhou no Hora um da Notícia e Bom dia Brasil