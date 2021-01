Maju Coutinho conta detalhes de sua rotina de trabalho: 'Acordo 5 da manhã'

Durante o Altas Horas, exibido pela Globo no último fim de semana, a jornalista Maria Julia Coutinho contou alguns bastidores de sua rotinha de trabalho como apresentadora do Jornal Hoje.

Ela contou que acorda muito cedo todos os dias. "Meu dia começa cedo, às 5h da manhã para caminhar, correr, fazer a leitura dos jornais. Depois vou para a TV e chego por volta das 8h15", iniciou ela.

"Faço a reunião de pauta do JH até nove e pouco da manhã. Na sequência, escrevo as chamadas do jornal ao longo da manhã e me preparo para apresentar o jornal, que está bem grande. Começa por volta das 13h25 e vai até as 15h, falamos de tudo", completou a âncora.

Maju também comentou sobre a postura de parte da população que não cumpre com as regras do distanciamento social na pandemia. "As pessoas não estão respeitando... A gente mostra constantemente no 'Jornal Hoje' as festas clandestinas, as aglomerações, está muito difícil", falou a global.