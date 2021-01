Maju Coutinho deve assumir comando do Fantástico; veja outras mudanças na Globo

O ano de 2021 na Globo promete ser de mudanças em seu telejornalismo. Segundo o portal Notícias da TV, a emissora deve promover uma verdadeira "dança das cadeiras" entre seus apresentadores dos notíciários locais e nacionais. Essa é a primeira grande missão de Ricardo Villela, novo Diretor de Jornalismo da emissora, e deverá ser implementada a partir do segundo semestre.

Ainda segundo apuração do portal, três grandes nomes fazem parte deste planejamento: Maju Coutinho, César Tralli e Poliana Abritta deverão mudar de posições na emissora.

Após dez anos, Tralli deixará o comando de um jornal local de São Paulo e ocupará a bancada do Jornal Hoje, que desde setembro de 2019 é apresentado por Maju. Os bons índices de audiência registrados pelo telejornal com o jornalista à frente foram determinantes para essa decisão.

Já Maju, que é a substituta oficial de Poliana no Fantástico, deverá assumir em definitivo a revista eletrônica, que também costuma registrar bons índices quando ela cobre as férias da titular, ao lado de Tadeu Schmidt .

Para Poliana foi oferecida a vaga de correspondente, que chegou a ocupar em Nova York durante apenas três meses em 2014. Ela teve de retornar às pressas ao Brasil após ser escalada para o Fantástico. A apresentadora entendeu a oferta do cargo como uma promoção, já que a emissora oferece uma série de regalias e benefícios extras a seus profissionais alocados em outros países.

Estas três alterações provocarão outras mudanças, que ainda estão sob análise. A vaga no SP1, antiga casa de Tralli, que desde dezembro tem Fabio Turci como apresentador interino, segue indefinida. Nomes da GloboNews, como Aline Midlej e Marcelo Cosme, agradam à nova chefia do Jornalismo e deverão ganhar espaço na TV aberta ainda neste ano.

A dança das cadeiras, no entanto, será colocada em prática somente no segundo semestre, na fase "pós-pandemia". A Globo só promoverá todas as alterações assim que seus profissionais estiverem devidamente imunizados contra a covid-19.

Desde outubro a Globo vem promovendo testes e gravado pilotos com seus repórteres para tentar fixar novos substitutos para os titulares de seus telejornais, que sofreram com a debandada de apresentadores como Monalisa Perrone, Márcio Gomes e Gloria Vanique para a CNN Brasil.