MAM-BA ganha restaurante, píer e atracadouro marítimo

Em breve, o público poderá circular pelos 428 metros quadrados do restaurante do Museu de Arte Moderna da Bahia. Feito em madeira ipê, com placas de aço corten e vidro transparente, vai exibir os trilhos de ferro utilizados para transporte de mercadoria quando o Solar do Unhão - sede do MAM - funcionou como fábrica de rapé (fumo). O projeto é da arquiteta e urbanista Helayna Soares, juntamente com o escritório do engenheiro e navegador Aleixo Belov.

"Já o Píer tem piso pré-moldado em concreto, revestido por madeira ipê e guarda-corpo em massaranduba", explica Helayna. É nesse deck de madeira com 229 metros quadrados que ficarão as mesas e cadeiras externas do restaurante com a sempre impactante vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Estes espaços e o atracadouro profissional passaram por uma atualização dentro da última etapa de reformas do museu, que durou 14 meses e foi conduzida pela Secretaria de Cultura (SecultBA).

As obras ficaram a cargo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), que também está restaurando o Museu do Recôncavo, o antigo Engenho Freguesia, em Candeias.

Reforma do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) acaba de ser concluída (Carlos Santiago/@myphantomtoy)





Dono do maior escritório de advocacia empresarial do país vem a Salvador

Dono do maior escritório jurídico-empresarial do país, Nelson Wilians vai compartilhar seus conhecimentos, adquiridos em mais de duas décadas de atuação representando as principais empresas da América Latina, com os convidados do Almoço de Negócios que o Alô Alô Bahia realiza no próximo dia 31, no Restaurante Amado. Sócio-fundador da Nelson Wilians & Advogados, Nelson comanda um time de profissionais que atuam em todas as capitais do Brasil e em algumas cidades estratégicas, nas mais variadas áreas do Direito (Full Service), atendendo a organizações que respondem por uma expressiva parcela do PIB nacional. Transitando nas altas estaturas, Wilians está antenado com o que se passa em todo o país. Ele tem uma visão otimista, uma postura garantista e é o que se pode chamar de brasileiro de escol.

Nelson Wilians (Divulgação)



Inauguração

Aconteceu na última quinta-feira (05), na Ladeira da Barra, em Salvador, a inauguração oficial do Sette Restaurante, que conta com projeto do arquiteto Vinicius Rosaneli. A casa, com capacidade para 150 pessoas, pertence aos empresários Lucas Queiroz e Steve Saback. O cantor Pipo Marques, filho de Bell Marques, esteve presente. Quem também passou por lá foi a influencer digital Renata Rangel, além dos empresários Leopoldo Leão e Gabriel Abud.

Lucas Queiroz e Steve Saback (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)



Pipo Marques (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)



Renata Rangel (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)



Leopoldo Leão e Gabriel Abud(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)





Olho nelas

À frente da Dois A Arquitetura e Interiores, que tem bases na Bahia e em São Paulo, as baianas Ana Paula e Ana Claudia Nonato vão estrear na CASACOR SP 2021. A dupla vai assinar um ambiente de 300 metros quadrados na edição deste ano, prevista para ser icônica, já que, após 14 anos sendo realizada no Jockey Club, ocupará o Parque Mirante, anexo do Allianz Parque, que fica na Zona Oeste de São Paulo. O evento está previsto para acontecer a partir de 18 de setembro e segue até novembro.



Ana Claudia e Ana Paula Nonato (Foto: divulgação)



Encontro

A empresária Christianne Peleteiro recebeu arquitetos e decoradores, terça (03), para palestra com a personal branding e consultora de moda Anna Libório. O encontro, na Casa Tua, marcou a retomada do calendário de eventos da loja de móveis, localizada na Avenida Paulo VI, em

Salvador.

Anna Libório e Christianne Peleteiro (Foto: Elias Dantas)

Garimpo

A empresária Carol Brasileiro está passando uma temporada no Rio de Janeiro a negócios. Há uma semana, a titular da joalheria Serrara transformou o Copacabana Palace em seu QG, de onde parte para reuniões diárias com os melhores fornecedores de joias do país. O objetivo é agregar ao seu já poderoso mix, novos itens ainda mais exclusivos. As peças, de design sofisticado, vão integrar a nova coleção da rede, que estará disponível a partir de 15 de agosto nas lojas Serrara dos shoppings Salvador e Barra.