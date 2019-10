Manchas de óleo: praias de Morro de São Paulo estão limpas

O óleo chegou a Morro de São Paulo, no município de Cairu, na última terça-feira (22). Dois dias depois, apenas a Quarta Praia tinha uma pequena quantidade dos resíduos, nesta quinta (24).

Segundo a Prefeitura Municipal de Cairu, o volume foi identificado e retirado nas primeiras horas da manhã. Agora, todas as praias de Morro de São Paulo estão limpas.

Novos sinais de óleo foram registrados na praia de Bainema. Equipes da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Sustentável se deslocaram para a região, localizada no extremo sul da Ilha de Boipeba.

Até o momento, foram retiradas 2 toneladas de resíduos das praias de Morro de São Paulo. A prefeitura se reuniu, nesta quinta, com técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para tratar da estocagem do óleo.

A operação de limpeza do mangue do Panã, que conta com o apoio da Marinha, Ibama, Inema, Polícia Civil, Polícia Militar, da Petrobrás e diversos voluntários da comunidade foi paralisada na tarde desta quinta devido a maré alta. Os trabalhos retornam a partir das 5h30 desta sexta-feira, 25, quando a maré estará baixa.