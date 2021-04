Manhã com neblina gera atraso de três voos em Salvador

Salvador amanheceu de forma inusitada nesta quinta-feira, 22. Com o céu repleto de neblina, situação incomum na ensolarada capital baiana, o clima chamou atenção dos soteropolitanos e gerou percalços na cidade. Um deles foi no Aeroporto de Salvador, que teve três voos atrasados na manhã de hoje.

Segundo a assessoria do aeroporto, um dos voos teve sua decolagem atrasada em 1h30, enquanto outras duas partidas foram postergadas por cerca de três horas. Demais voos não foram afetados pelo clima instável de Salvador.

Ao longo do dia, de acordo com dados divulgados pelo aeroporto, aconteceram 24 partidas de aeronaves entre 0h e 18h, com um total de seis atrasos de mais de 30 minutos. Nenhum voo necessitou ser cancelado pelas condições climáticas da capital.