Manifestantes bloqueiam Av. Contorno em protesto por conta de atropelamento

Cerca de 20 pessoas se concentram na Av. Contorno, na altura do Solar do Unhão, na noite desta quarta-feira (06), em protesto por conta do atropelamento que ocorreu na localidade no último dia 24 de março.

De acordo com a Transalvador, os manifestantes bloquearam as duas vias da avenida. Agentes do órgão estão no local para administrar o trânsito.

Protesto deixa a Av. Lafayete Coutinho (Contorno) interditada nos dois sentidos. Se possível, evite a região. — Transalvador (@Transalvador1) April 6, 2022

A Polícia Militar também foi acionada e uma equipe do 18º BPM foi enviada, por volta das 18h20. No local, os policiais constataram que os moradores da comunidade da Gamboa fecharam a via para protestar e pedir justiça pelas duas pessoas atropeladas.

A manifestação segue em andamento, até o momento desta publicação, sendo acompanhadas pela PM.

Relembre o caso

Um homem foi detido após atropelar duas pessoas na Avenida Contorno, próximo ao Museu de Arte Moderna. O caso aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (24).

As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e uma delas está em estado grave, segundo informações da TV Bahia. As vítimas foram identificadas como Miraci Silva, de 47 anos, que teve fraturas no braço e ferimentos no rosto, e um jovem identificado apenas como Milton, 29, que tem o estado de saúde mais delicado e precisou ser intubado.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 16ª CIPM faziam rondas na região quando foram informados por testemunhas que um veículo modelo Volvo atropelou duas pessoas e que moradores da comunidade da Gamboa ameaçavam linchar o condutor do carro. Os policiais acionaram o Samu e mais equipes da polícia para conter as testemunhas.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido por policiais militares à 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris). Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, ouvido e liberado, ao pagar fiança de 20 salários mínimos.

Ainda de acordo com a polícia, o exame toxicológico não identificou uso de álcool no sangue. Ele vai responder a inquérito. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas, e guias de perícia no veículo e nas vítimas foram expedidas.