Manifestantes pró-Bolsonaro furam barreira na Boca do Rio e entram em estacionamento

Um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro retirou umas das barreiras físicas instaladas na orla na Boca do Rio, na manhã deste domingo (17), e acessou o estacionamento ao lado do Centro de Convenções Salvador. O ato do grupo, que partiu da Avenida Paralela, foi acompanhando por agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e pela Polícia Militar. Eles se dirigiram até o Quartel de Amaraline e de lá seguiram, pela orla, até a Boca do Rio.

Os manifestantes são contra as medidas de isolamento, adotadas para conter a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 15 mil pessoas em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sábado (16) que participaria de ato em Brasília. Em Salvador, o grupo saiu em carreata com bandeiras do Brasil nos veículos e vestindo camisas amarelas. Em alguns carros havia cartazes e em um deles foi possível ler a palavra "cura".

Barreira ficou no chão, na entrada de estacionamento

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Próximo ao Centro de Convenções, um grupo usando camisas amarelas retirou uma das barreiras colocadas na entrada do bolsão de estacionamento e foi alertado por um agente da Transalvador, que posicionou uma viatura no local. Procurada, a Transalvador disse que acompanhava a situação no início da tarde junto com a PM, mas não tinha mais informações sobre o ocorrido.

A PM foi procurada pelo CORREIO e informou que equipes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) acompanha a manifestação. "O movimento é tranquilo e não há registro de presos ou detidos", disse a PM, em nota. Em imagens feitas no local é possível observar pelo menos 16 carros estacionados após a barreira física e um grupo de pessoas a pé ao redor de um agente da Transalvador. Uma viatura da Polícia Militar para na pista logo em frente ao local e os policiais desembarcam, mas não chegam a intervir na situação. O grupo começou a dispersar por volta das 12h30.

Do Quartel de Amaralina, grupo seguiu pela orla até a Boca do Rio

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Desde a última segunda-feira (11), o acesso ao calçadão da orla da Pituba, a partir da Arena Aquática, até o Centro de Convenções, na Boca do Rio, foi bloqueado. Barreiras físicas foram colocadas para impedir que as pessoas façam caminhadas - a Pituba tem o maior número de casos de coronavírus em Salvador e a Boca do Rio também recebeu medidas mais restritivas. Ainda em abril, os bolsões de estacionamento já tinham sido fechados por blocos de concreto.