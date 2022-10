Manifestantes queimam pneus e bloqueiam via em Luis Eduardo Magalhães

Cerca de 200 pessoas interditaram a BR-020, na altura do quilômetro 205, no município de Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, esse domingo (30). Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal no estado (PRF/BA), a manifestação, contra o resultado da eleição presidencial, teve início por volta das 23h e foi encerrada às 2h30.

De acordo com informações fornecidas pelo posto da PRF em Barreiras, os manifestantes bloquearam a via parcialmente, com o uso de veículos, além de terem colocado fogo em pneus. O ato, porém, foi considerado pacífico e não causou congestionamento. Além disso, o trânsito está fluindo normalmente em todas as rodovias e estradas federais que cortam o estado.

Conforme a PRF/BA, a Polícia Militar (PM) informou que a interdição da pista tinha sido total. Procurada pela reportagem, a PM não falou sobre o assunto.

Assim como no primeiro turno, ao lado de Buerarema, no sul da Bahia, Luis Eduardo Magalhães foi a única cidade no estado onde o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve menos votos que seu adversário, Jair Bolsonaro (PL).