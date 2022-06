Mano Walter interrompe show na Bahia após bandeirola pegar fogo em evento

O cantor Mano Walter levou um susto durante um show na cidade de Morpará, no oeste baiano. Ele cantava na noite desta segunda-feira (27), no Arraiá do Rancho Velho, que comemora o dia de São Pedro, quando bandeirolas acima do palco pegaram fogo.

O princípio de incêndio foi filmado por pessoas que estavam curtindo o show. Ao perceber que as bandeirolas estavam pegando fogo, Mano Walter pediu para a banda interromper o som e pediu que os fãs se afastassem do palco.



Algumas pessoas chegaram a jogar água em direção às chamas, sem sucesso. Brigadistas que estavam no local utilizaram extintores e controlaram a situação sem maiores prejuízos. Ninguém ficou ferido.



Pouco depois, o arraiá foi retomado normalmente. Não há informações do que provocou as chamas.