Manutenção interrompe abastecimento de água em bairros de Salvador

Uma manutenção emergencial para corrigir um vazamento na rede distribuidora na Estrada Velha do Aeroporto levou à interrupção temporária do abastecimento de água em sete localidades de Salvador nesta quarta-feira (29). De acordo com a Embasa, os locais atingidos são parte de 7 de abril, Jardim Nova Brasília, Nova Esperança, Marotinho, Trobogy e Loteamento Vila Matos.

A previsão de término do serviço é logo mais, às 22h. Após esse horário, será iniciada a retomada gradativa do abastecimento nesta área, com estimativa de completa regularização nas 24 horas seguintes. Os imóveis com caixas d’água capazes de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não serão afetados por esta interrupção.