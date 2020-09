Mar aberto: praias liberadas devolverão aos moradores experiência do lazer favorito

Lá se vai metade do ano. As angústias entre as quatro paredes dessa longa quarentena têm dado canseira na mente e no corpo. A vacina contra o coronavírus ainda não veio, mas, na Bahia, já se sabe que o estresse tem cura com um bom banho de mar. E a partir de segunda-feira (21), ele estará liberado em Salvador. Mesmo que seja com uma lista de restrições e cuidados, esse reencontro com a praia devolve aos moradores a experiência do lazer preferido da cidade e, com calma e distanciamento, vai dar para recarregar as energias para acreditar que dias melhores virão.

Quem está com saudades de ativar a marquinha do biquíni e da sunga, agora vai poder, mas só se o look tiver outra peça obrigatória: a máscara de proteção. O item vai ser exigido a todos que estiverem na faixa de areia. Conforme determinação da prefeitura, os banhistas poderão ir à praia somente nos dias úteis, a qualquer hora do dia.

Nos finais de semana e feriados, todas as praias estarão fechadas para evitar aglomeração. São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã estarão proibidas às segundas, funcionando só de terça a sexta. As queridinhas Porto da Barra, Buracão e Paciência continuam fechadas sem previsão de reabertura. Segundo o prefeito ACM Neto, na Barra, os banhistas poderão frequentar a praia do Farol até o Barravento. O gestor municipal justificou que as ‘proibidas’ não serão liberadas porque têm uma faixa de areia muito pequena, com mais facilidade de aglomerar. O anúncio da liberação de parte das praias ocorreu nesta sexta-feira (18).

Esse movimento inicial vai ser na pegada 'se anime, mas nem tanto'. Por enquanto, será só você, o mar e o sol. O comércio ambulante e de barracas seguirá proibido, sem venda de comidas e bebidas. Nem mesmo o aluguel de guarda-sóis, mesas e cadeiras foi liberado. Cada pessoa deve levar sua canga e seus produtos de consumo.

O decreto não determinou limite de público por praia, mas os banhistas devem manter um distanciamento seguro de 1,5 m entre os outros frequentadores. A prática de atividade esportiva individual ou em dupla pode, mas de galera não.

Saudosos

Intercambista colombiano, Juan Pablo Gomez Ardila, 18 anos, chegou à Salvador em março ansioso para curtir as praias da capital, só que o desejo 'flopou' e ele está há seis meses enfurnado em casa, no bairro da Saúde. Ele vai, finalmente, poder matar a saudade sem peso na consciência. “É uma notícia boa, fiquei feliz de saber”, disse Juan.

Tabuleiro famoso da faixa de areia da praia do Bogary, no Subúrbio Ferroviário, o ponto de trabalho da baiana de acarajé Sandra Batista deve seguir fechado. A alternativa encontrada por Sandra foi colocar o seu tabuleiro para vender os quitutes na porta de casa, mas ela confessa que as coisas estão difíceis. O valor do acarajé dentro do bairro não é o mesmo que o praticado nas praias. Os ingredientes estão cada vez mais caros e, por isso, o lucro da trabalhadora tem sido reduzido.

Crianças brincam na Praia de Ondina na sexta-feira (18) (Nara Gentil/CORREIO) Crianças brincam na Praia de Ondina na sexta-feira (18) (Nara Gentil/CORREIO) Banhistas na Barra, na praia próxima ao Barravento: a partir de segunda-feira de máscara na areia (Nara Gentil/CORREIO) Aglomeração de banhistas na Praia do Buracão, no Rio Vermelho; local está entre os interditados, como Porto da Barra e Paciência (Nara Gentil/CORREIO) Ambulante não poderá mais circular por areia; na foto, vendedor na Praia do Cantagalo (Marina Silva/CORREIO)

Apesar das restrições, tem gente que já estava frequentando a praia, mesmo antes da liberação. Nesta sexta-feira (18), Nara Gentil, fotógrafa do CORREIO, clicou um monte de gente desrespeitando as restrições e antecipando a ida. Caio Junquilho, 30, mora em São Paulo, mas desde o início da pandemia está em Salvador, sua terra natal. Surfista e morador do bairro litorâneo de Jaguaribe, ele conta que a galera do surf já estava caindo no mar - em horários alternativos, frisou.

“Eu comemorei [quando soube da liberação] porque dá a entender que o número de mortos e pessoas contaminadas está descendo. É um sinal que as coisas estão voltando um pouco mais [ao normal]. Ao mesmo tempo, fiquei preocupado porque nem todo o mundo toma as medidas corretas de proteção”, diz ele, que considera o contato com a natureza uma das melhores coisas que Salvador tem a oferecer e admite ficar sentido que muita gente não possa aproveitar a praia mesmo com a liberação.

Caio Junquilho mora em São Paulo, mas desde o início da pandemia está na capital baiana (Foto: Arquivo Pessoal)

A reabertura das praias soteropolitanas acontecerá a exato um dia antes da chegada da primavera, essa época que é sempre tida como um prenúncio do verão. Com o mar aberto, só o comportamento dos banhistas ditará o clima da nossa estação favorita, se vamos ter uma explosão de novos casos da doença, como acontece no Rio de Janeiro, ou se a capital baiana vai continuar com números em queda. Se for, vá na paz.

SE LIGA NO RESUMÃO DAS REGRAS:

Como vai ser?

Você pode ir em qualquer horário de segunda à sexta. As exceções são as praias de São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina e Itapuã, que só serão abertas de terça a sexta. Continuarão fechadas sem previsão de reabertura o Porto da Barra, Buracão e Paciência. Todas estarão interditadas nos finais de semana e feriados.

Levo o quê?

Não esqueça a máscara: o uso é obrigatório na areia. Não pode levar cadeira, guarda-sol, isopor ou equipamentos sonoros para a praia. Cada um deve levar o que pretende consumir, já que a venda de bebidas e comidas segue proibida.

E na hora do banho?

Deixe a máscara na areia, e quando retornar enxugue o rosto e coloque novamente a proteção.

E na areia?

Pode relaxar na canga - de máscara - e respeitando o distanciamento de 1,5 m por banhista. Ambulantes não poderão circular e o comércio na calçada será apenas para quem tem ponto.

Posso bater meu baba?

Nem pensar. Está proibida a prática de qualquer modalidade esportiva que envolva mais de quatro participantes, a exemplo de futebol, e de atividades que gerem contato físico. Só serão permitidas atividades esportivas individuais ou em duplas, desde que os participantes usem máscaras durante todo o período. Ou seja, o frescobol pode.

Leve álcool gel

Recomenda-se que para a realização de atividades com uso de bolas e equipamentos lançados, os praticantes deverão higienizar as mãos antes do início da atividade e limpar adequadamente os objetos utilizados antes do início e durante os intervalos.

Pode ir com a galera?

O decreto não determinou limite de público, mas não serão permitidas atividades que gerem aglomerações como piqueniques, luaus, sambas, eventos etc.

E se tiver gente burlando?

O prefeito anunciou que, se a guarda municipal flagrar descumprimento massivo das regras, fechará as praias novamente. Cerca de 60 agentes vão fazer ronda todos os dias em toda a orla.



Tem previsão de quando abrirá no fim de semana?

Não. A prefeitura fará anúncios toda semana informando as praias liberadas ou interditadas.

Quem for flagrado sem máscara, será 'convidado a se retirar'

A Guarda Civil Municipal será a responsável por fiscalizar as regras impostas pela Prefeitura para liberação de parte da Orla na capital. De acordo com o prefeito ACM Neto, a ideia é evitar aglomerações. “Piquenique, luau e outros eventos, por enquanto, não. Vamos para a praia tomar banho de mar, tomar um sol, e voltar pra casa. Não é hora de estar fazendo festa, comemoração e batuque na praia”, disse o chefe do executivo.

Neto assumiu que o efetivo não é suficiente para cobrir os 64 km de litoral e que descumprimentos podem acontecer. “Claro que vai ter burla, infelizmente. Não devia ter. Se a gente perceber que o descumprimento virou a regra, e não exceção, a gente fecha tudo”. Ele pediu colaboração à população. “Não ir ao Porto da Barra mata alguém? Não. Mas o coronavírus mata”.

O banhista na faixa de areia deve obrigatoriamente permanecer com máscara. Caso a Guarda Municipal flagre alguém descumprindo essa regra, haverá a orientação para colocar o item ou convite para se retirar da praia em caso de insistência.

“A Prefeitura está tomando todas as medidas visando a segurança e a saúde de nossos cidadãos, para que em breve possamos estar curtindo as belezas de nossa capital”, explica o inspetor da Guarda Civil Municipal (GCM), Marcelo Silva.

De acordo com a GCM, os procedimentos adotados nessa retomada são semelhantes ao que já são praticados atualmente na Operação Tira o Pé da Areia. Cerca de 60 agentes por dia farão ronda nas praias orientando as pessoas que ocupam a faixa de areia ainda proibidas por Decreto a se retirar e, no caso das praias reabertas, orientando os banhistas a utilizar máscara e manter o distanciamento de 1,5m, por exemplo. Quem oferecer resistência a cumprir o determinado pode ser encaminhado à delegacia.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) vai manter em sua página na internet, no endereço www.sedur.salvador.

ba.gov.br, informações detalhadas sobre as praias liberadas ou interditadas, os dias permitidos, além das medidas previstas nos protocolos definidos pela Prefeitura de Salvador.