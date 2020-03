Marcado para abril o concurso Comida di Buteco é adiado para o próximo mês de julho

(Correio)

Concurso Comida di Buteco estimula donos de bares a criar novos pratos

Programado para acontecer entre os dias 10 de abril e 10 de maio, em diversas cidades brasileiras, o tradicional concurso Comida di Buteco adiou sua realização para o próximo mês de julho. A previsão dos organizadores é que o evento aconteça entre os dias 10 de julho e 9 de agosto, simultaneamente, em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Já nas cidades Vale do Aço, Montes Claros, Uberlândia, Poços de Caldas, Juiz de Fora (em Minas Gerais) e em Campinas, Ribeirão Preto, São Jose do Rio Preto (SP), Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus, o concurso será aberto na mesma data, mas encerra antes, exatamente no dia 2 de agosto. Nesta edição, todos os butecos participantes criarão receitas de petiscos contendo uma ou mais raízes, e os criadores terão ainda que contar ao público sua história e origem. Assim como nas edições anteriores, a organização planeja oferecer ao público a oportunidade de visitar diversos botecos durante o concurso e experimentar as criações que terão o fixo de R$ 22.