Marcas baianas desenvolvem peças para arrecadar verba para Obras de Irmã Dulce

O projeto Marcas do Bem nasceu com um objetivo: aproximar os jovens dos projetos das Obras Sociais de Irmã Dulce (OSID). A iniciativa utiliza a moda como ferramenta para o diálogo com o público. Com curadoria da Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM), foram convidadas dez marcas baianas: Amará, Euzaria, EBAM por Elano Passos, Fagner Bispo, Jeferson Ribeiro, Kal Laynne, Miranda, Vivire e Outerelas.

Fagner Bispo é o curador de moda do Afro Fashion Day e desenvolveu uma bag com imagem da Irmã Dulce (Foto: acervo pessoal)

Cada marca convidada desenvolveu um produto de moda. A renda com a venda de cada peça será revertida para a OSID. Os produtos estão disponíveis na loja oficial da Irmã Dulce e no stand coletivo no Salvador Boa Praça, nos dias 05 e 06 de outubro.

O lançamento para convidados foi realizado no dia 27 de setembro e recebeu as marcas e Maria Rita, sobrinha de Irmã Dulce e superintendente das OSID, entre outros convidados.