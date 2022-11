Marcas do Afro Fashion Day participam da Expo Mulher, no Pelourinho

O Afro Fashion Day não se limita à passarela mais negra do Brasil. Vai muito além, sempre tentando se reinventar e oferecer plataformas de desenvolvimento a pessoas pretas da cidade. No próximo sábado, 19 de Novembro, data do desfile, que inicia às 18h, o Cruzeiro de São Francisco vai receber a Expo Mulher, uma feira presencial com a presença de 50 expositoras.

A ação é da Prefeitura Municipal de Salvador e visa fomentar negócios femininos na capital baiana. Dez marcas do Afro Fashion Day participarão da feira. São ela: Abanto, Black Atitude, Nós Macramê, Madá Negrif, MB Conceito, Regina Navarro Bella Oyá, Rey Vilas Boas, Tábompravocê, Sombrille e Ziê.

Com foco em sustentabilidade, a Tábompravocê é uma marca consolidada, com 24 anos de história no mercado. Grande parte dos seus acessórios são produzidos de tubos de PVC, retalhos de tecidos, cordões de algodão e entre outros, transformando em biojoias.

“Produzimos acessórios em cores, dourado e prateado com búzios. Colares, brincos, braceletes e anéis são algumas das nossas produções”, explica Mario Farias, CEO da marca. Para a passarela, ele vai levar max brincos em tecidos coloridos e dourado e colares de cordões de algodão em cores e dourado.

Será o oitavo ano do Afro Fashion Day, que nas duas últimas temporadas, o AFD contou com edições virtuais – um fashion film e um desfile gravado.

O retorno será nos braços do povo: aberto ao público, que terá acesso livre à sua programação, o projeto de moda que celebra o mês da Consciência Negra destaca a produção de estilistas, marcas e designers de acessórios baianos e o talento de modelos pretos em um megadesfile coletivo que terá a capoeira como tema.

Marcado para acontecer a partir das 18h, no Terreiro de Jesus o desfile contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte. Os 75 looks apresentados são criações de 43 marcas e estilistas baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios. Todos os modelos serão maquiados com produtos Vult, marca apoiadora do AFD 2022.

Duas vitrines do TikTok, marca patrocinadora do evento, serão montadas no circuito do desfile para que o público interaja e crie seus próprios conteúdos.

O roteiro e direção artística é de Gil Alves, projeto arquitetônico da GMF Arquitetos, de Giuseppe Mazzoni, cenografia de Rafael Bittencourt, trilha sonora do DJ e produtor musical Telefunksoul e projeção a laser de Gabiru.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio de TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.