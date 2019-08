Marcas internacionais vão expor na mostra Casas Conceito

Banheira de borda infinita, chuveiros com caixas de som, tampas de vasos que se abrem e se fecham automaticamente e que já vêm com duchinhas internas... Esses são apenas algumas das novidades que estarão em exposição na segunda edição da Casas Conceito, que este ano estará aberta ao público 17 de agosto (sábado) a 29 de setembro, das 16h às 22h, na Bahia Marina (Av. Lafayete Coutinho, 1010 - Comércio).

Esses equipamentos serão lançados nacionalmente na Bahia pela Kohler, maior fabricante de louças e metais do mundo, e patrocinadora oficial da mostra de decoração, representada no estado pela Pavimenti. Durante o evento, em Salvador, os produtos serão comercializados com até 50% de desconto. A marca, aliás, estará com dois ambientes no local, expondo os acessórios em funcionamento, o Spa e a Casa Kohler, ambos com projeto do arquiteto Flávio Moura.

Objetos têm projeto do arquiteto Flávio Moura

Nesta segunda edição da Casas Conceito, o destaque vai para o grande o número de empresas e marcas internacionais que aportam pela primeira vez numa mostra de decoração brasileira. Além da Kohler, uma outra marca estrangeira que estará apresentando seus produtos no evento é a francesa Saint-Gobain, que chega com duas empresas trazendo lançamentos apresentados unicamente na última edição da Feira de Milão. A Saint-Gobain Glass, representada na Bahia pela Transparence Vidros, apresentará seus vidros texturizados que despertam sensações como sombras e imagens, garantindo privacidade e redução do calor aos ambientes.

Nesta edição da mostra, a empresa estará presente em 22 ambientes, totalizando 1,5 mil metros quadrados de vidros instalados. Além dos vidros, a holding Saint-Gobain desembarca na Bahia também com outra empresa, a Placo, especializada em placas de gesso acartonado, que disponibilizou 6 mil metros quadrados de placas para a Casas Conceito, apresentando soluções menos poluentes e tecnologia construtiva de obras secas.

Outra marca estrangeira presente no evento é a indústria de tintas Sherwin Williams, que renova sua parceria mais uma vez com a empresária Andréa Velame e estará apresentando sua nova coleção de cores 2019/2020. Este ano, a Casas Conceito se consolida mais uma vez, como a mais importante vitrine do mercado de construção, decoração e arquitetura apresentando ao mercado local, as principais tendências destes segmentos.

